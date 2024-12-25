Neşe Özkan'ın mezarı otopsi için açıldı
Estetik ameliyatından sonra hayatını kaybeden Neşe Özkan'ın ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde, otopsi için ünlü sosyal medya fenomeninin mezarı açıldı
Sosyal medya fenomeni, Neşe Özkan, 'Gelin Evi' programıyla tanınmıştı.
27 yaşındaki iki çocuk annesi Neşe Özkan, 5 saat süren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından, uyandırma servisine alınmıştı. Ancak, nefes darlığı şikâyetiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özkan’ın kalbi durmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Neşe Özkan
İskender Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ölümünde hastanenin ihmali olduğunu dile getirerek şunları söylemişti; "Eşimle iki çocuğumuz var. İki kez sezeryan ile doğum yaptı eşim. Karnında sarkmalar olduğu için estetik ameliyat olmak istediğini yıllardır söylemekteydi. Bazı maddi zorluklarımız nedeniyle bunu ertelemiştik. 18'i için randevu almıştı. Bazı tetkikler yapıldı ama galiba bazıları yapılmadı.
Eşimin kalp ritmiyle alakalı bir evrak göremedim. Bazı tetkikler yapıldı. Hastane, bize bir evrak imzalatmak istedi. Eşime sordukları sorulardan biri de kalp rahatsızlığıyla alakalıydı. Eşimin kalbinde delik olduğu için 16-17 yaşlarında ameliyat olduğunu bildirdi. Anestezi doktoru da kalbinle alakalı bir sorun yok ortada dedi. Hastaneye güvenmiş durumdaydım.
Bana eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Hastaneden eşimin uyandığını söylediler. Ben girip ameliyathane içerisinde eşimi göremedim, uyanıp - uyanmadığını bilmiyorum. Hastanenin yanlış bilgilendirme yaptığını ve bilgi sakladığını düşünüyorum. Adli süreci başlattım. Ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim.
2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi.
İskender Özkan
Eşinin ölümünde ihmal olduğunu düşünen İskender Özkan, geçtiğimiz günlerde yargı sürecini başlattı. Açılan dava sonucunda Neşe Özkan'ın mezarının açılmasına karar verildi.
İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, bir basın bildirisi yayımlayarak otopsi işlemleri için Neşe Özkan'ın mezarının açıldığını açıkladı.
Basına ve Kamuoyuna Basına ve Kamuoyuna;
Estetik ameliyat sonrası 18 Aralık 2024 günü yaşamını yitiren Neşe Özkan’ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı süreci başlatılmıştır.
Müvekkilim İskender Özkan’ın merhum eşi Neşe Özkan Vita Estetik Güzellik Merkezi aracılığı ile Op. Dr. Murat Acar tarafından karın germe, liposuction (yağ aldırma) ve mastopeksi (meme dikleştirme) ameliyatları aynı anda Özel Bilge Hastanesi'nde yapılmıştır. Neşe Özkan’ın insan canı hiçe sayılarak geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir.
Neşe Özkan’ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özkan’ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir.
Neşe Özkan’ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…
Av. Ayşegül MERMER