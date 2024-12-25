Asgari ücretin işverene maliyet hesabı değişti

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 2024 yılında brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olan asgari ücret 2025 yılında brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücretten 3.640,77 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 260,06 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı kesildikten sonra işçinin eline net 22.104,67 TL geçecek.

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Asgari ücretin işverene maliyeti konusunda ise iki önemli değişiklik yapıldı. Kısa vadeli sigorta kolları primi temmuz ayında çıkartılan 7524 Sayılı Kanunla yüzde 2,00’den yüzde 2,25’e yükseltildi. İşveren tarafından ödenen söz konusu prim artışı eylül ayından itibaren yürürlüğe girdi. REKLAM TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan kanun teklifi ise primlerini düzenli ödeyen işveren için sağlanan 5 puanlık prim indiriminin imalat sektörü dışındaki tüm sektörlerde 4 puana indirilmesini öngörüyor. Bu da çalışanların yaklaşık 80’i için işveren prim maliyetinde 1 puanlık artış anlamına geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı tabloda kısa vadeli sigorta kolları primindeki 0,25 puanlık artış dikkate alınmadan asgari ücretin işverene maliyeti 30.556,46 TL olarak hesaplandı. REKLAM 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ 4 PUANA İNECEK Primlerini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi, imalat sektörü dışındaki sektörlerde 4 puana indirilecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan bu düzenleme 2025 yılında yürürlüğe girecek. Böylece işveren primlerinde 1 puanlık artış olacak. Toplam 16,9 milyon sigortalı işçinin 3,3 milyonu imalat sektöründe, kalanı diğer sektörlerde çalışıyor.

İşveren primindeki 1 puanlık artış dikkate alındığında, 2024 yılında 23.552,59 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti imalat sektörü dışındaki sektörlerde 30.878,86 TL’ye çıkacak. İmalat sektöründe ise asgari ücretin işverene maliyeti 30.618,83 TL olacak. Net ücret 5.102,55 TL artarken, asgari ücretin işverene maliyetindeki artış 7.326,57 TL olacak. İŞVEREN DESTEĞİ SONRASI MALİYET NE OLACAK?

2024 yılında asgari ücret için işverene işçi başına aylık 700 TL destek verildi. Bu destek sonrası asgari ücretin işverene maliyeti 22.852,29 TL oldu. 2025 yılında ise asgari ücret desteği 1000 TL’ye çıkartılacak. Bu destekle birlikte asgari ücretin işverene maliyeti 29.878,86 TL, imalat sektöründe ise 29.618,83 TL olacak.