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        Haberler Gündem Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

        Kırşehir'de eşi odaya girdiğinde 9 aylık hamile kadın odada kanlar içinde yerde yatıyordu. Bebek ameliyata alınarak sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:50
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        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
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        Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.

        M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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