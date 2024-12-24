Dybala, Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada!
Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken lider Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala Sarı-kırmızılıların listesinde geri planda yer alıyor. İşte detaylar...
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Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar stopere ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
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Roma'da kalmaya sıcak baktığını açıklayan Paulo Dybala konusunda da sıcak gelişmeler var.
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Sezonun devamında genellikle üç stoperli kurguyla sahaya çıkmayı düşünen Okan Buruk ön bölge için fiziksel kapasitesi yüksek bir isim düşünüyor.
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Mauro Icardi'nin yokluğunda bu bölge için hareketli bir forvet oyuncusunu kadroya katma düşüncesi ağır basıyor.
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Okan Buruk fiziksel olarak en iyi yıllarını geride bırakan Paulo Dybala'yı öncelik olarak görmüyor. Galatasaray'da yönetim kanadında da Dybala konusunda bir mutabakat söz konusu değil.
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Sarı-kırmızılıların idarecilerinin bir bölümü gelecek yıllarda satabilecekleri oyunculara gidilmesini istiyor. Yönetimin diğer kanadı ise Paulo Dybala gibi yıldızların hem ekonomik açıdan gelir getireceğini hem de saha içinde fark yaratabileceğini düşünüyor.
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Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Paulo Dybala'nın takımda kalmasından yana olduğunu açıkladı. Diğer yandan İtalya kulübü, Arjantinli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesine sıcak bakmıyor.
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Dybala'nın Roma ile yaptığı mukavelede opsiyon maddesi var ancak bu madde yıllık ücretini 8 milyon euroya çıkaracak.
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Roma’nın sahipleri olan Friedkin ailesi, bu maaşı yüksek buluyor. İtalyan ekibi bu yüzden Dybala ile henüz bir uzatma anlaşması yapmadı.
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Corriere Dello Sport'un haberine göre Dybala'nın önceliği para değil, Roma'nın ona olan güveni ve gelecek planları içinde olup olmaması.