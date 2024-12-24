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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dybala, Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada! - Galatasaray Haberleri

        Dybala, Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada!

        Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken lider Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala Sarı-kırmızılıların listesinde geri planda yer alıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 24.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:25
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        • 1

          Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar stopere ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

        • 2

          Roma'da kalmaya sıcak baktığını açıklayan Paulo Dybala konusunda da sıcak gelişmeler var.

        • 3

          Sezonun devamında genellikle üç stoperli kurguyla sahaya çıkmayı düşünen Okan Buruk ön bölge için fiziksel kapasitesi yüksek bir isim düşünüyor.

        • 4

          Mauro Icardi'nin yokluğunda bu bölge için hareketli bir forvet oyuncusunu kadroya katma düşüncesi ağır basıyor.

        • 5

          Okan Buruk fiziksel olarak en iyi yıllarını geride bırakan Paulo Dybala'yı öncelik olarak görmüyor. Galatasaray'da yönetim kanadında da Dybala konusunda bir mutabakat söz konusu değil.

        • 6

          Sarı-kırmızılıların idarecilerinin bir bölümü gelecek yıllarda satabilecekleri oyunculara gidilmesini istiyor. Yönetimin diğer kanadı ise Paulo Dybala gibi yıldızların hem ekonomik açıdan gelir getireceğini hem de saha içinde fark yaratabileceğini düşünüyor.

        • 7

          Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Paulo Dybala'nın takımda kalmasından yana olduğunu açıkladı. Diğer yandan İtalya kulübü, Arjantinli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesine sıcak bakmıyor.

        • 8

          Dybala'nın Roma ile yaptığı mukavelede opsiyon maddesi var ancak bu madde yıllık ücretini 8 milyon euroya çıkaracak.

        • 9

          Roma’nın sahipleri olan Friedkin ailesi, bu maaşı yüksek buluyor. İtalyan ekibi bu yüzden Dybala ile henüz bir uzatma anlaşması yapmadı.

        • 10

          Corriere Dello Sport'un haberine göre Dybala'nın önceliği para değil, Roma'nın ona olan güveni ve gelecek planları içinde olup olmaması.

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