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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

        Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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        CEVDET YILMAZ: OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir" dedi.

        "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz... Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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