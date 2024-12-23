Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Haluk Levent, hastaneye kaldırıldı...

Doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre; 56 yaşındaki Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

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Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, net birkaç gün içinde netleşecek.

Haluk Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra da göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi günü taburcu edilmişti.