Bu yıl, en çok bilet satan şarkıcıları arasında tek kadın Melike Şahin oldu - Magazin haberleri

Bu yıl, en çok bilet satan şarkıcıları arasında tek kadın Melike Şahin oldu - Magazin haberleri

Kültür - sanat ve eğlence organizasyonlarının biletlerini satan üç şirketten ikisi, bu yıl en çok bilet satan şarkıcının kim olduğunu açıkladı.

Biletix, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla bu yıl en çok bilet satan şarkıcının Yalın olduğunu açıklamıştı. Biletix, en çok bilet satan diğer şarkıcıların kimler olduğu ise açıklamadı.

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Yalın Bubilet de yılın en çok bilet satan şarkıcının Yalın olduğunu açıkladı. Bubilet tarafından paylaşılan verilere göre; geride bırakmaya hazırlandığımız 2024'te en çok konser bileti satan 10 sanatçı belli oldu. Pek çok farklı şehirde sahne alan bu sanatçılar, Türkiye genelinde büyük bir ilgi ile takip edildi ve binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl yaptığı açık hava ve stadyum konserleriyle dikkat çeken Türk pop müziğin başarılı erkek yorumcularından 'Yalın' zirvede yer almayı başardı. Yalın'ı sırasıyla Gökhan Türkmen, Anadolu'yu karış karış turne ile dolaşan rap müziğin başarılı ismi Sagopa Kajmer, Cem Adrian, ikinci solo albümü Akkor'u yayınlayan Melike Şahin, Emir Can İğrek, Semicenk, bu yıl yıllar sonra yeni albümüyle hayranlarını sevindiren listedeki tek rock grubu Duman, Mert Demir ve Dedublüman takip ediyor.

Melike Şahin REKLAM Bubilet'in açıkladığı verilere göre bu yıl en çok bilet satan 10 sanatçı şöyle sıralanıyor; 1. Yalın 2. Gökhan Türkmen 3. Sagopa Kajmer 4. Cem Adrian 5. Melike Şahin 6. Emir Can İğrek 7. Semicenk 8. Duman 9. Mert Demir 10. Dedublüman

Dedublüman Listede yer alan şarkıcılardan 9'unun erkek, birinin ise kadın şarkıcı olduğu dikkat çekti. O kadın şarkıcı da Melike Şahin. Birçok ünlü şarkıcının listede olmaması da dikkat çekici bir diğer unsur olarak göze çarptı.