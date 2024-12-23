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        Haberler Dünya Korkunç anlar! New York metrosunda bir kadını ateşe veren adam tutuklandı | Dış Haberler

        Korkunç anlar! New York metrosunda bir kadını ateşe veren adam tutuklandı

        ABD'nin New York kentindeki metroda dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Metroda uyuyakalan bir kadını ateşe vererek hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:28
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          ABD'nin New York kentindeki metroda, bir kadını ateşe vererek ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

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          NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

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          Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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          New York polis memuru Joseph Gulotta, kimliği açıklanmayan saldırganın 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğini söyledi.

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          Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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