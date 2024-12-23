Eski hakemlerden flaş yorum: VAR iptal ettirmeliydi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeleyi yöneten hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi.
- 1
BeIN Trio ekibi, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
- 2
"VAR İPTAL ETTİRMELİYDİ"
2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Devam derim. Oyun kuralları kitabına göre penaltı benzeyen hiçbir şey yok. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı."
- 3
"ÇOK YANLIŞ KARAR"
Bahattin Duran: "Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi bunu seyredince 'keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi."
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- 4
"2 MAÇTA VERİLMEDİ BUNDA VERİLDİ"
Deniz Çoban: "Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması. En açığı oydu. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi."
- 5
"TAÇLARI BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİLER"
Kayserispor'un hızlı başlamak istediği pozisyonda hakem taç atışının tekrar edilmesini istedi.
-Bahattin Duran: 5.5 metre ileriden atıyor. Hakem topu oyuncu eline alınca hemen fark edip oyuncuyu uyarıp taçın çıktığı yerden atılmasını sağlamalı. Düdüğü 1 saniye önce çalsa problem olmayacak. Buradaki problem, hakemler hızlı davranırlarsa atış yerini gösterecekler, o zaman aynı takım kullanacak. Hakem bunu işaret etmezse, kurala göre rakip takıma verilir.
-Deniz Çoban: Bu ülkede bir taç atışı yüzünden 2 kere tartışma, kriz çıktı. Birinde kural hatası tartışmaları oldu, birinde de korner bayrağının yanından çıktı, çok daha geriden atılıp gol atıldı diye kural hatası tartışması oldu. Bağıra bağıra geliyor. Taç doğru yerden atılmıyor. Tekrarında da o da yanlış, bu sefer de 6-7 metre geriden kullanılıyor. Sonra Kaan Ayhan, taç atışında 16 metre ileriden kullandı, kabul etti. Gaziantep - Antalyaspor maçında Antalyasporlu oyuncunun taç atışında top elinden kaydı, rakip takıma verdi.
-Bülent Yıldırım: Yerle ilgili problem varsa hakem düdüğünü çalacak, doğru yeri işaret edecek. Etmediyse çıktığı yerden rakip takım atacak. Gaziantep maçında kazara yağmurdan dolayı top oyuncunun elinden kaydı, aynı takımın tacı kullanması lazım. Oyun kuralları kitabındaki taç bölümü, henüz daha Süper Lig seviyesinde çözülmüş değil.
- 6
"NET BİR GOL"
Kayserispor'un golünde ihlal veya ofsayt söz konusu mu?
-Bülent Yıldırım: "Muslera'nın solunda ofsaytta olan 70 numaralı oyuncu, fiziksel olarak mücadeleye giren de bir başka Kayserisporlu oyuncu var. 70 numarar ofsayt ama Muslera'yı etkileyecek bir açık hamlesi yok. Ofsayt söz konusu değil. Muslera'nın fiziksel olarak temas ettiği bir diğer Kayserili oyuncu var. Muslera rakibi yerine topa uzansa daha doğru yapardı. Doğrudan bir vuruş, doğrudan bir gol. Muslera şikayetçi. Burada pozitif futbola destek, net bir gol."
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- 7
"GOLDE İHLAL YOK"
Bahattin Duran: "Gol nizami. Kayserisporlu 70 numaranın etkisi yok. Cardoso ile mücadelesi var. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. O top kalecinin üzerine gelmediği müddetçe bu pozisyonlar gol."
Deniz Çoban: "Gol nizami."
- 8
"SARI KART GEREKİRDİ"
Karimi'nin Mertens'e hareketinde faul kararı yeterli mi, kart gerekir mi?
-Bahattin Duran: Faul kararı yeterli değil. Neden faul bu? Kayarak geldi. Sarı kart gerekirdi.
-Bülent Yıldırım: Bu şekilde topa gelemezsiniz. Kayarak geldi, süpürdü. Faul verdiğiniz anda yüzde 100 kontrolsüz faule girer, sarı kart gerektirir.
-Deniz Çoban: Hakem hata yapabilir ama bence böyle bir pozisyonda hata yapma hakkı yok. Bir tanesi kayıyor ve faul yapıyor. Kayıyorsa kontrolsüz faul. Sarı kart.
- 9
"YÜZDE YÜZ SARI KART"
Carole'ün Mertens'e müdahalesinde faul verilmedi, oyun hakem atışıyla başladı.
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz faul. Topla oynasanız bile bu şekilde rakibin bileğine basamazsınız. Net kontrolsüz faul. Yüzde yüz sarı kart. Hatta bu esneme ve kuvvet o kadar çok ki Carole'un topuğu yerde kalmasa kartın rengini tartışırım."
Bahattin Duran: "Carole, Mertens'in ayağına kontrolsüz basıyor. Faul verilmeli ve sarı kart verilmeli."
Deniz Çoban: "Net bir sarı kart."
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- 10
"PENALTI YOK, HÜCUM FAUL"
Victor Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
-Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal söz konusu değil. Penaltı yok. Kaleciye müdahale yapan Osimhen. Açılardan net şekilde gözüküyor.
-Bülent Yıldırım: Hücum faul var. Osimhen'in savurduğu ayak, kaleci Onurcan Piri'ye geldi. Bu bir hücum faul.
-Deniz Çoban: Penaltı yok. Varsa bile hücum faul var.
- 11
"OFSAYT KARARI YANLIŞ"
Deniz Çoban: "Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Düdük çalmadı, pozisyonun ileriki aşamasında düdük çaldı. Hakem kardeşime oynanan tüm maçlarını izlemesini, boş zamanlarında amatörde maça çıkmasını tavsiye edebilirim. Koşarken nereye koşacağını çok karıştırıyor, oyuncuların önünden geçiyor."
Bülent Yıldırım: "Hakem ve yardımcı hakem işbirliği açısından sıkıntılı. Topa Kayserili oyuncu vurdu, öbür oyuncu ofsayt değil. Başlangıçta ofsayt yok. Ardından ikili mücadele oldu. Topun kimden geldiği belli değil. İletişim ve tespit hatası oldu. Hakem nerede yer alayım diye uğraşırken pozisyon devam etti. Pas atılınca düdük çaldı. Baştan sonra hakem ve yardımcıdan işbirliği ve uygulama hatası. Ofsayt kararı yüzde yüz yanlış."
- 12
"GOL OLSA VAR DEVREYE GİREMEZ"
Deniz Çoban: "Düdüğü önceden çaldığı için gol olsa VAR da devreye giremeyecek."
Bahattin Duran: "Tahmin ediyorum şöyle olmuş olabileceğini; Davinson topa vuruyor, hemen önünde Kayserisporlu oyuncu var. Çok büyük ihtimalle yardımcı hakem, topa kimin vurduğunu görmedi veya anlayamadı. Eğer Kayserisporlu oyuncudan geliyorsa net ofsayt. O sırada çok büyük ihtimalle, kimden diye sorabilir. Hakemden bir cevap gelmedi, yardımcı sonradan bayrak kaldırdı diyorum. Hakem neden kaldırdın diyebilir, ne yapayım cevap gelmedi, kaldırdım diyebilir. Hakemin düdük zamanlaması ne olursa olsun çok yanlış. Ofsayt kararı yanlış."
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- 13
"GOLDEN ÖNCEKİ FAUL DOĞRU"
Galatasaray'ın golünden hemen önce faul kararı verildi, pozisyonun devamı gol oldu. Faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Sara ilk çalım hareketini yapınca orada faul yapıldı. Kayserisporlu 8 numara ayak ve diz çıkararak Sara'yı bozdu.
Bülent Yıldırım: Kartal Kayra ayağını geç uzattığı için diz teması olabilir. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
Deniz Çoban: Bence de faul var.
- 14
"PENALTI DOĞRU OLMAZDI"
Dries Mertens'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kayserisporlu 17 numaranın ufak bir müdahalesi var. İhlal niteliğinde değil.
Bahattin Duran: Ceza sahasında bir ihlal yok. Kayserisporlu oyuncunun, hafif sıyırıyor. Topa Kayserisporlu oyuncu vuruyor. Bu pozisyon geçen hafta Galatasaray - Trabzonspor maçı gibi değil. Ayağının yanından hafif sıyırarak geçiyor.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
- 15
"SARI KART DOĞRU"
Bourabia'nın Muslera'ya müdahalesi sonrası sarı kart kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz kayarak geldi. O diz, yüze de gelebilirdi. Gövdeye geldi. Muslera ilk anda yüzünü, sonra gövdesini tuttu. Sarı kart doğru. Muslera'nın hareketinde sportmenliğe aykırılık görse sarı kart gösterebilirdi hakem.
Bahattin Duran: Kontrolsüz geldi, bir risk aldı. Koluna gelmiş Muslera'nın, yüzüne değil ama sarı kart doğru.
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