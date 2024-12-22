İçeride sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapı var! Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...

Dünya'nın çekirdeği, 4,5 milyar yıllık bir hikayeyi barındıran derin bir yapıdır. Hem sıcak hem de metalik bir dünyaya benzeyen bu bölge, gezegenimizin manyetik alanını oluşturmak gibi hayati bir rol oynar. Çekirdeğin sıcaklıkları, Güneş'in yüzeyiyle yarışacak kadar yüksek, ancak bilim insanları bu aşırı sıcak yapıyı ve onun gezegenimiz için önemini daha yeni keşfetmeye başlıyor...