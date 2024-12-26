Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 176'ya yükseldi.
Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte o markalar...
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise Adem Tozman'a Ait Hareketli Araç firmanın parça kırmızı etinde ise tek tırnaklı ete rastlandı.
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