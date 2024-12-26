Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

REKLAM advertisement1

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 176'ya yükseldi.

Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte o markalar... REKLAM Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde; Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasına ait kıymada Sakatat (Taşlık)

B.R.K. Ayvalı marka natural taş baskı sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması

Arifoğlu marka kekikte yabancı madde tespiti

Silivri Aksoy marka çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ

Zırveden marka ısıl işlem görmüş pılıç kuvez sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et

Görgüneroğlu marka ısıl işlem görmüş sucukta sakatat (baş eti)

Küp Tepe marka naturel sızma zeytinyağında pirina yağı karıştırılması

Zeytinada marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt’de tohum yağları

Gemlik marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt’de tohum yağları

Beyaz Altın marka kaymakta yüzde yağ oranının düşük olması

Yöresel Natur Karahisar marka manda kaymakta inek sütü

Bahardan marka kaşar peynirinde bitkisel yağ

Uğur Erceylan marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı ve nişasta tespit edildi. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise Adem Tozman'a Ait Hareketli Araç firmanın parça kırmızı etinde ise tek tırnaklı ete rastlandı.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili