Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı: Slovakya ev sahibi olabilir

2022'den beri devam eden ve küresel dengeleri değiştiren Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Putin'den kritik bir açıklama geldi.

ABD Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın kazanmasıyla savaşın biteceği ihtimalinin artmasının ardından, Avrupa Birliği üyesi Slovakya'nın Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler de savaşta önemli bir rol oynuyor.

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Bir sonuca ulaşmaya kararlı olduğunun altını çizen Putin, 'özel askeri operasyon' adını verdiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için, Slovakya'nın ev sahipliğinde bir barış görüşmesi düzenlenmesine açık olduğunu duyurdu.

Bu hafta Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Kremlin'de ağırlayan Putin, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin açık bir muhalifi olan Fico'nun ülkesine Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğunu söyledi. REKLAM Putin, Slovak yetkililerin tarafsız bir tutum sergilediklerini belirterek, "Eğer bu söz konusu olursa biz buna karşı değiliz. Neden olmasın?" dedi.

Slovakya, Ukrayna'ya verilen desteğe şüpheyle yaklaşan ve Rusya ile müzakereleri destekleyen Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi ülkeler arasında giderek büyüyen grubun bir üyesi olarak görülüyor. Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya'nın uzun zamandır çatışmaya barışçıl bir çözüm aradığını ve Putin'in yorumlarının savaşın sona ermesi için "olumlu bir sinyal" olduğunu söyledi.

Blanar, "Slovak diplomasisi bu şekilde barış sürecine aktif olarak katkıda bulunmaya hazırdır ve bu seçeneği Ukraynalı ortaklarımıza da ilettik" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna ile sınır komşusu olan Slovakya'yı, Fico'nun 2023'teki seçimlerin ardından iktidara gelmesinden bu yana Rusya'ya karşı takındığı dostane tavır nedeniyle defalarca eleştirdi.