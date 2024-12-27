Wilfried Zaha için sürpriz transfer iddiası!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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2023 yazında Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.
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Geldiği sezon 42 maçta 2 bin 110 dakika süre alan Fildişi Sahilli yıldız, 10 gol - 5 asistlik katkı sağlayabildi.
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Geçtiğimiz yaz Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan 32 yaşındaki futbolcu burada da formadan uzak kaldı.
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Fransız ekibinde 6 maçta sadece 112 dakika süre alabilen Zaha, 1 asistlik katkı sundu. Ayrıca bu sürecin bir kısmında teknik direktör Pierre Sage tarafından kadro dışı bırakıldı.
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Fransız devinin yaşadığı mali problemler nedeniyle yolların ayrılması istense de, yıldız isim FIFA'nın kuralına takılıyor.
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BİR SEZONDA 2 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYEBİLİR
FIFA'nın bir oyuncu bir sezonda sadece iki farklı takımda forma giyebilir kuralına takılan Zaha, bu kuraldan sıyrılmanın bir yolunu buldu.
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Bilindiği gibi sezon başında Süper Kupa maçında forma giyen Zaha, FIFA'nın kuralında yer alan farklı bir madde nedeniyle bazı kurallara uyum sağladığı takdirde üçüncü bir kulüp için resmi maçlara çıkabilecek.
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MLS'DEN TALİBİ ÇIKTI
Daily Mail'in haberine göre; bazı MLS takımları Wilfried Zaha'yı transfer lsitesine alıdı.
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Yıldız ismin MLS'den bir kulüple anlaşması durumunda Galatasaray'ın herhangi bir zorluk çıkarmayacağı haberin detaylarında yer aldı.
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