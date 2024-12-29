"Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, Bakanlığımızdan izin almış bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düşmesinden dolayı rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.