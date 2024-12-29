Ünlü futbolcunun annesine tepki yağdı

22 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın 32 yaşındaki müstakbel gelini antrenör Arzum Kuruçalı'yı, 'Para avcısı' olarak nitelendirmiş, yaşının oğlundan büyük olması ve kıyafet tercihini beğenmemesiyle 'İstenmeyen gelin' ilan etmişti.

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Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan, şunları söylemişti; "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."

Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor" diyerek oğlunun nişanlanmasına öfkelendi.