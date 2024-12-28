Enis Destan'ın annesi Gül Destan, gelini Arzum Kuruçalı'yı sert şekilde eleştirdi

"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek; "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.