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        Haberler Gündem Güncel Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor | Son dakika haberleri

        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:29 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:23
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        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağına ilişkin açıklamanın yanı sıra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

        Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansının talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." ifadesini kullandı.

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        Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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