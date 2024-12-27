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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Zalewski kapışması! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Zalewski kapışması!

        Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe, Roma forması giyen Nicola Zalewski için karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:02
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          Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar transferde gaza bastı.

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          Sol tarafını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a imzanın eşiğine gelen futbolcuyu gündemine aldı.

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          BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DEN ZALEWSKI HAMLESİ!

          Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nicola Zalewski için Beşiktaş ve Fenerbahçe harekete geçti.

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          İki takımın 22 yaşındaki Polonyalı yıldızı devre arasında transfer etmek istediği ve somut adımların atılacağı kaydedildi.

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          Roma'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Zalewski'yi ocak ayında satarak bedava gidişinin önüne geçmeyi planladığı belirtildi.

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          G.SARAY'A TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

          Bilindiği gibi Zalewski, yaz transfer döneminin son günlerinde G.Saray'ın gündemine gelmiş fakat bu transfer gerçekleşmemişti.

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          Bu sezon İtalyan ekibiyle 15 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 791 dakikada 2 asistlik katkı sağladı.

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