Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Zalewski kapışması!
Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe, Roma forması giyen Nicola Zalewski için karşı karşıya geldi.
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Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar transferde gaza bastı.
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Sol tarafını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a imzanın eşiğine gelen futbolcuyu gündemine aldı.
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BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DEN ZALEWSKI HAMLESİ!
Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nicola Zalewski için Beşiktaş ve Fenerbahçe harekete geçti.
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İki takımın 22 yaşındaki Polonyalı yıldızı devre arasında transfer etmek istediği ve somut adımların atılacağı kaydedildi.
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Roma'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Zalewski'yi ocak ayında satarak bedava gidişinin önüne geçmeyi planladığı belirtildi.
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G.SARAY'A TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ
Bilindiği gibi Zalewski, yaz transfer döneminin son günlerinde G.Saray'ın gündemine gelmiş fakat bu transfer gerçekleşmemişti.
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Bu sezon İtalyan ekibiyle 15 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 791 dakikada 2 asistlik katkı sağladı.