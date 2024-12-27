EVDE YAPILABİLECEK EGZERSİZ HAREKETLERİ

1. ŞINAV

Şınav, yüz üstü yere yatarak ve ayak parmakları yardımı ile vücudu kaldırarak yapılan, vücuttaki çeşitli kasların aynı anda çalışmasına yardımcı olan bir egzersiz türüdür.

Şınav pozisyonunda pelvisin sıkıştırılır, boyun sabit tutulur ve avuç içleri doğrudan omuzların altına yerleştirilir. Dirsekler bükülerek vücut alçaltmaya başlanır ve karın desteklenirken, sırt düz tutulur. Göğsün yere değdiği noktaya kadar vücut indirilir. Dirsekler uzatılarak ve vücudunuzu yukarı doğru itilerek başlangıç ​​pozisyonuna geri dönülür.

Şınav hareketi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır.

- Eller, omuz genişliğinden biraz daha geniş bir mesafede açılmalıdır.

- Ayaklar yere doğru, rahat ve dengeli bir şekilde basmalıdır.

- Dirsekler vücuda çok fazla yakınlaştırılmamalı ve yana açılmamalıdır.

- Vücut, düz bir çizgi görünümüne sahip olmalıdır.

- Baş, biraz ileriye bakmalıdır.

- Nefes kontrollü bir şekilde alınıp verilmelidir.

- Göğüs yere olabildiğince yaklaşmalıdır.