Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Vekil Devlet Başkanı'nın da azli isteniyor | Dış Haberler

Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Vekil Devlet Başkanı'nın da azli isteniyor | Dış Haberler

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilan ederek parlamentoyu feshetmesi, daha sonra muhalefetin ve halkın tepkisiyle 6 saatin ardından kararı geri çekmek zorunda kalmasının yankıları sürüyor.

Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim kararları sürecinde payı olduğu gerekçesiyle, Yoon Suk Yeol'ün azlinin ardından atanan Vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevden alınması için, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokrat Parti'nin öncülüğünde oylama yapılacağını duyurdu.

REKLAM advertisement1

Oylama sonucunda Vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi. Han Duck-soo, parlamentonun kararına saygı duyduğunu belirterek, krizi büyütmemek için geri çekileceğini ifade etti. Yeni Vekil Devlet Başkanı, Maliye Bakanı oldu. Han Duck-soo da azledilen Devlet Başkanı Yoon gibi, kalıcı azil kararı için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek. REKLAM Ne olmuştu? Muhalefet partileri 14 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk sağlayarak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü azletmişti. Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı onaması halinde Yoon Suk Yeol ve Han Duck-soo kalıcı olarak görevden azledilecek.