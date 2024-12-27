Fenerbahçe'nin Rashford'da kozu: MourinhoFenerbahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
Ara transfer döneminde hücum hattına yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'u gündemine aldı. Jose Mourinho'nun transfer çalışmalarında büyük rol oynayacağı aktarıldı.
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Ligde devre arasında lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Taraftarın gönlünü almak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusuna gözünü dikti.
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İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Marcus Rashford için harekete geçmeyi hedefliyor.
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Kariyerinde yeni maceraya atılmak isteyen yıldız futbolcu, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmak istiyor.
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United'ın yeni hocası Amorim'in de, Rashford'un şu an takıma verdiği katkı ve yansıttığı enerjiden memnun olmadığı aktarıldı.
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Takıma yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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Hem oyuncu hem kulüple yakın ilişkisi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin kozu olacak.
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Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
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MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.
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SEZON KARNESİ
Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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