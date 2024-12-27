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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Rashford'da kozu: MourinhoFenerbahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho

        Ara transfer döneminde hücum hattına yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'u gündemine aldı. Jose Mourinho'nun transfer çalışmalarında büyük rol oynayacağı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:24
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        • 1

          Ligde devre arasında lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Taraftarın gönlünü almak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusuna gözünü dikti.

        • 3

          İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Marcus Rashford için harekete geçmeyi hedefliyor.

        • 4

          Kariyerinde yeni maceraya atılmak isteyen yıldız futbolcu, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmak istiyor.

        • 5

          United'ın yeni hocası Amorim'in de, Rashford'un şu an takıma verdiği katkı ve yansıttığı enerjiden memnun olmadığı aktarıldı.

        • 6

          Takıma yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        • 7

          Hem oyuncu hem kulüple yakın ilişkisi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin kozu olacak.

        • 8

          Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

        • 9

          MOURINHO İLE ÇALIŞTI

          Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.

        • 10

          SEZON KARNESİ

          Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

        • 11

          Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        • 12
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