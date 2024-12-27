Bakan Yumaklı: AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda dijital medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Gıda güvenliğinden fahiş fiyat denetimlerine, et fiyatlarından beklenen hal yasasına kadar önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Yumaklı son dönemde sık sık gündeme gelen tarım ürünlerinde yüksek oranda pestisit tespit edilmesi konusuyla ilgili olarak "Pestisit kullanımında AB’nin neresindeyiz bence ona bakmak lazım. Yani dünya ortalaması dekara 2.26 kg pestisit. Biz de buna yakınız. Avrupa Birliği bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor dekarda. Yani bir ülke söyleyeyim. Mesela Japonya’da pestisit kullanımı yanılmıyorsam 11 kilogram. Yani bizde 2.26 kilogram, Japonya’da 11 kilogram" ifadelerini kullandı.

"KALINTI ORANINI YÜZDE 35 AZALTTIK" Zirai ilaç, pestisit kullanımı ile ilgili oranları aşağı indirmek için bunun alternatifinin ortaya koyulması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı "Zararlıyla mücadelede biyolojik mücadeleyi devreye koyman lazım ve bunun etkisini de göstermen lazım. 2025 yılı içerisinde 10 milyon faydalı böcek üretimi yapacak bizim Bakanlığımızın ilgili birimleri. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi ülkemizdeki kalıntı oranını yüzde 35 azalttık. Yeter mi? Yetmez. Dediğim gibi bu oranı aşağı çekmek için her şeyi yapacağız" dedi.

REKLAM İLAÇ KALINTISI SEBEBİYLE İADE EDİLEN ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR Bakan Yumaklı Avrupa Birliği'nden dönen gıda ürünlerinin ne yapıldığına dair de bilgi verdi. İthalat ve ihracatta da iki türlü geri dönüş olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı "Bir tanesi pestisit kalıntısı sebebiyle ikincisi de aflatoksin dediğimiz küflenme sebebiyle geri dönüşler. İlaç kalıntıları olanların hiçbir şekilde içeri alınması söz konusu değil. Zaten büyük bir bölümü Avrupa Birliği’nde bunların imha ediliyor. İmha edilmemiş ama bize iade olanları da biz imha ediyoruz. Yine aflatoksinli olanlarla alakalı da Avrupa Birliği kimisini kendisi orada imha ediyor. Bize de iade olduğu zaman bunların yeniden sanki bir ithalatmış gibi analizi yapılıp eğer orada da bir problem tespit edilirse biz de imha ediyoruz" diye konuştu.

ANTEP FISTIĞINDA İADE ORANI YÜZDE 1.3 Bakan Yumaklı Türkiye'den ihraç edilen çeşitli gıda ürünlerindeki iade oranlarına ilişkin de verileri paylaştı. Buna göre Antep fıstığında 2024'te 1473 sevkiyat oldu. Bu sevkiyattan yüzde 1.3'ü, yani 20’si geri döndü. Kuru incirde 5654 sevkiyattan 81’i geri dönerken iade oranı yüzde 1.43 oldu. Kuru kayısıda ise fazla kükürt dioksit nedeniyle 21.000 ton üründen 282 tonu geri döndü.

"BİR LİRALIK MALİYETİN SATIŞ FİYATININ 10 LİRA BELİRLENMESİ FAHİŞ FİYATTIR" Bakan Yumaklı'ya bunun yanında asgari ücret zammı sonrasında yaşanabilecek olası fahiş fiyat artışlarına karşı ne gibi önlemler alındığı da soruldu. Fiyatlama davranışı bozukluğunun pandemi döneminde başladığını belirten Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: "Olmasını düşündüğü maliyeti bugünden yükleyerek fahiş fiyatlama sürecini başlatmak sonu gelmez bir döngüyü oluşturuyor. Hiç kimsenin, maliyetinin üzerine makul kârı koyarak ticaretini yapan kimseye bir şey söylediği yok, olamaz da. Ancak bir liralık maliyetin satış fiyatının on lira belirlenmesi fahiş fiyattır. Bununla ilgili hem Ticaret Bakanlığımız hem de biz bir açıklama yaptık ve burada şunu söyledik: Üretim maliyetlerinin içerisinde işçilik payları gözetilmeksizin sanki maliyetin tamamı işçilik maliyetiymiş gibi fiyatlama yapanlara karşı biz de halihazırda mevcut yaptırımları en üst düzeyde uygulayacağız."

"BÜTÜN SINIRLARI KAPATSAK BİLE HERHANGİ BİR GIDAYLA İLGİLİ SORUNUMUZ OLMAYACAK" Sosyal medyada zaman zaman tarım üretimiyle ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara da değinen Bakan Yumaklı "Arkadaşlar dilimizde tüy bitti. Şu anda ülkemizin bütün sınırlarını kapatsak bile bizim herhangi bir gıdayla ilgili bir sorunumuz olmayacak. Tohum için de böyle, üretim için de böyle. Zaten bu fiyatlama davranışları da ürünün olmamasından kaynaklı değil. Pazara, markete, manava gittiğimiz zaman ürünün yokluğu diye bir şeyi hiç konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Fazlasıyla da var. Burada önemli olan bunun nasıl fiyatlandığı? İşte onu da fahiş fiyat başlığında konuşuyoruz. Dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki ürün fiyatlamalarıyla ilgili hususta ürün arzıyla ilgili bir etki söz konusu değildir" dedi.

HAL YASASI 2025'TE ÇIKACAK Hal Yasası için Ticaret Bakanlığı ile çalıştıklarını söyleyen Bakan Yumaklı "Takvimi söyleyemeyeceğim çünkü çalışma devam ediyor ama en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Ticaret Bakanlığımız bu konuya liderlik ediyor, 2025 içerisinde yasanın çıkacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. "BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜLLÜ GIDA DENETÇİSİDİR" Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı gıda güvenilirliği konusunda ise şu açıklamada bulundu:

"Bizim halkın sağlığını tehlikeye düşürücü konularla ilgili hangi marka, firma, kim olursa zerre kadar umurumuzda değil. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapıyoruz. Diğer yandan eğer düzeltilebilir bir şeyse firmaları ikaz ediyoruz gereğini yaptıktan sonra. Bunları da takip ediyoruz. Toplum denetimi ve toplumun o konudaki düşüncesinin etkisi çok daha büyüktür. Dolayısıyla vatandaşlarımızla Bakanlığımız arasında çok güçlü bir bağ kurulduğunu görüyorum. Bundan da son derece memnunum ve hep şunu söylüyorum: Rastladığınız herhangi bir şey varsa, bütün vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisidir. Bize ulaştırın. Hangi iletişim yöntemini kullanırsanız kullanın. Biz ona gereğini yapacağız."

"KASAP DÜKKANININ BİLE OLMADIĞI SÖYLENİYOR AMA KASAPLAR ODASI BAŞKANI" Bakan Yumaklı bunun yanında Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un geçen hafta basına yansıyan açıklamalarıyla ilgili de konuştu. Saruhan Yağmur Et ve Süt Kurumu'nun kendilerine et vermediğini ve etin kilosunun 1.200 liranın üzerine çıkacağını iddia etmişti. Et fiyatlarında bir değişim yaşanmadığı bilgisini paylaşan Bakan Yumaklı "Adana Kasaplar Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Kendisini mahkemeye verdik. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığımız da gerekenin yapılmasıyla ilgili onlar da tespit ettiler. Bu kişinin bir kasap dükkanının bile olmadığı söyleniyor ama kasaplar odası başkanı. Söylediği, sanki piyasada herkesin aynı düşüncede olduğu izlenimini veriyor. Daha sonra gerçek sektör sahipleri çıktı, dediler ki 'üretici biziz, bizde böyle bir şey yok, piyasada böyle bir şey yok, nereden çıkıyor bu?' Maalesef bulanık suda balık avlama davranış biçimi. Biz de bunlarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece yaptırım olarak değil Et ve Süt Kurumu marifetiyle piyasayı regüle edeceğiz. Herhangi bir ürün eksikliğinden kaynaklı bir şey olmadığını da söylemek isterim."

"3. YILIN SONUNDA ET İTHALATINI KONUŞMUYOR OLACAĞIZ" Türkiye'nin et ithalatıyla ilgili de açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şunları söyledi: "İçerideki üretimi artırmamız gerekir. İçeride bunun üretimini yapacak olan işletmeleri, hayvan hastalıklarını, elimizdeki sürünün kalitesini artıracak bütün uygulamaları devreye aldık. Daha önceki dönemlerde ihtiyaca binaen ithal ederek o açığı kapatalım uygulaması olmuş. Ancak siz sürekli ithalatla bunu kapatamazsınız. Biz buna 3 yıllık bir perspektif koyduk. Şimdi bize herkes şunu söyledi, ‘ya biz bunu çok duyduk 3 yıl, 3 yıl’. Hayır, 3 yılın bir sebebi var. Çünkü bizim planlamamıza göre biz 3. yılın sonunda artık bu ülkede ithalat konusunu konuşmuyor olacağız."

"SURİYE'YE 14 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK" Bakanlığın yeni dönemde Suriye'ye yönelik bir çalışması olup olmadığının sorulması üzerine ise Bakan Yumaklı şu cevabı verdi: "Suriye'nin halihazırda tarım ve doğal kaynaklarının dışında başka bir gelir potansiyeli yok. Bu konu gündeme geldiği andan itibaren biz de 14 kişilik bir ekip kurduk, bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Oraya gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle oradalar. Hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretimde ihtiyaçları tespit ederek mutlaka onların yanında olacağız. Üretimleri neredeyse yok denecek kadar az. İnanıyorum ki çok hızlı bir şekilde hem kendilerinin gelişimi hem de bizim katkılarımızla iyi sonuçlar alacağız."