Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sözleşme kararı!
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın geleceği, en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı file bekçisi için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı ve geleceği konusunda kararını verdiği belirtildi.
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Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
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Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.
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PENAROL MUSLERA'YI İSTİYOR
38 yaşındaki file bekçisi, ülkesi Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
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GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
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Bu sezon 22 maçta G.Saray'ın kalesini koruyan Muslera, 31 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.
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13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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