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        Haberler Magazin 2024'te anne - baba olan ünlüler! İşte ilk kez duyduğumuz isimler

        2024'te anne - baba olan ünlüler

        2024, birçok ünlü için aile olduğu veya ailelerini genişlettiği bir yıl oldu. Bazı ünlüler; çocuklarına geleneksel isimler, bazı ünlülerse ilk kez duyduğumuz isimler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:40
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        • 1

          Atatürk'ün; “Çocuklar; geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” özlü sözünde belirttiği gibi çocuklar, hayatımızdaki en önemli kişiler.
          2024'te yaklaşık 130 milyon bebek dünyaya geldi.
          Birçok ünlü de anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
          O mutluluğu, kimi ünlü; ilk kez, kimi ünlü ise yeniden yaşadı.

        • 2

          SONGÜL ÖDEN (27 OCAK)
          2020 Temmuz'da Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, anne oldu. Çift; kızlarına Sone Larin adını verdi.

        • 3

          TANER ÖLMEZ (15 MART)
          2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerine kavuştu. Oyuncu çift; oğullarına Hazar ismini verdi.

        • 4

          GONCA VUSLATERİ (27 MART)
          2024 Ocak'ta sevgilisi Levent Yaşar ile evlenen oyuncu Gonca Vuslateri'nin, Asya adını verdikleri bir kızı oldu.

        • 5

          EDA ECE (4 NİSAN)
          Geçtiğimiz yıl haziran ayında Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece'nin, Mina İpek adını verdikleri bir kızı oldu.

        • 6

          AHMET KURAL (6 NİSAN)
          Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, 18 Temmuz 2023’te Bodrum Cennet Koyu’nda hayatını birleştirmişti. Çift; Kemal ile ilk kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

        • 7

          MURAT ÜNALMIŞ (12 NİSAN)
          Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış'ın Selim adını verdikleri bir oğlu oldu.

        • 8

          AZRA AKIN (18 NİSAN)
          Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Demir adında bir oğlu bulunan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bir kız çocuğu dünyaya getiren çift; çocuklarının ismini Arya koydu.

        • 9

          CEMRE KEMER (22 NİSAN)
          2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu. Çift; oğullarının adını Kerem koydu.

        • 10

          YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY (21 MAYIS)
          2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Milena'yı kucaklarına aldı.

        • 11

          MÜGE BOZ (3 HAZİRAN)
          2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen Müge Boz, Rika adını verdikleri bir kız çocuğu annesi oldu.

        • 12

          BURCU BİRİCİK (15 TEMMUZ)
          2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, kızı Luna'yı kucağına aldı.

        • 13

          GİRAY ALTINOK (20 EYLÜL)
          2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Giray Altınok, Emir adını verdikleri bir erkek çocuğu babası oldu.

        • 14

          TOLGA KAREL (23 EYLÜL)
          Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.

        • 15

          DİLAN TELKÖK (26 EYLÜL)
          Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebekleri dünyaya geldi. Çift; oğullarına Noyan adını verdi.

        • 16

          ALPEREN DUYMAZ (11 EKİM)
          Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit, ilk kez anne- baba oldu. Çift; oğullarına Gün adını verdi.

        • 17

          FERİDUN DÜZAĞAÇ (12 EKİM)
          Feridün Düzağaç'ın uzun süredir birlikte olduğu Tuba Tanışık ile Vega adını verdikleri bir kızları oldu.

        • 18

          FURKAN AKSOY (22 KASIM)
          Furkan Aksoy, 2023'te Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Yüsra adını verdikleri bir kızları oldu.

        • 19

          ATİYE (4 ARALIK)
          Atiye ile eşi Erol Sebebci, Rumi adını verdikleri üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

        • 20

          TUĞÇE KANDEMİR (12 ARALIK)
          Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile ilk çocuklarına kavuştu. Erkek bebek dünyaya getiren çift; oğullarına Demir adını verdi.

        BURÇLAR

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