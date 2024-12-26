2024'te anne - baba olan ünlüler
2024, birçok ünlü için aile olduğu veya ailelerini genişlettiği bir yıl oldu. Bazı ünlüler; çocuklarına geleneksel isimler, bazı ünlülerse ilk kez duyduğumuz isimler verdi
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Atatürk'ün; “Çocuklar; geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” özlü sözünde belirttiği gibi çocuklar, hayatımızdaki en önemli kişiler.
2024'te yaklaşık 130 milyon bebek dünyaya geldi.
Birçok ünlü de anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
O mutluluğu, kimi ünlü; ilk kez, kimi ünlü ise yeniden yaşadı.
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SONGÜL ÖDEN (27 OCAK)
2020 Temmuz'da Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, anne oldu. Çift; kızlarına Sone Larin adını verdi.
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TANER ÖLMEZ (15 MART)
2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerine kavuştu. Oyuncu çift; oğullarına Hazar ismini verdi.
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GONCA VUSLATERİ (27 MART)
2024 Ocak'ta sevgilisi Levent Yaşar ile evlenen oyuncu Gonca Vuslateri'nin, Asya adını verdikleri bir kızı oldu.
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EDA ECE (4 NİSAN)
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece'nin, Mina İpek adını verdikleri bir kızı oldu.
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AHMET KURAL (6 NİSAN)
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, 18 Temmuz 2023’te Bodrum Cennet Koyu’nda hayatını birleştirmişti. Çift; Kemal ile ilk kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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MURAT ÜNALMIŞ (12 NİSAN)
Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış'ın Selim adını verdikleri bir oğlu oldu.
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AZRA AKIN (18 NİSAN)
Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Demir adında bir oğlu bulunan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bir kız çocuğu dünyaya getiren çift; çocuklarının ismini Arya koydu.
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CEMRE KEMER (22 NİSAN)
2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu. Çift; oğullarının adını Kerem koydu.
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YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY (21 MAYIS)
2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Milena'yı kucaklarına aldı.
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MÜGE BOZ (3 HAZİRAN)
2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen Müge Boz, Rika adını verdikleri bir kız çocuğu annesi oldu.
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BURCU BİRİCİK (15 TEMMUZ)
2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, kızı Luna'yı kucağına aldı.
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GİRAY ALTINOK (20 EYLÜL)
2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Giray Altınok, Emir adını verdikleri bir erkek çocuğu babası oldu.
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TOLGA KAREL (23 EYLÜL)
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.
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DİLAN TELKÖK (26 EYLÜL)
Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebekleri dünyaya geldi. Çift; oğullarına Noyan adını verdi.
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ALPEREN DUYMAZ (11 EKİM)
Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit, ilk kez anne- baba oldu. Çift; oğullarına Gün adını verdi.
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FERİDUN DÜZAĞAÇ (12 EKİM)
Feridün Düzağaç'ın uzun süredir birlikte olduğu Tuba Tanışık ile Vega adını verdikleri bir kızları oldu.
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FURKAN AKSOY (22 KASIM)
Furkan Aksoy, 2023'te Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Yüsra adını verdikleri bir kızları oldu.
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ATİYE (4 ARALIK)
Atiye ile eşi Erol Sebebci, Rumi adını verdikleri üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
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TUĞÇE KANDEMİR (12 ARALIK)
Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile ilk çocuklarına kavuştu. Erkek bebek dünyaya getiren çift; oğullarına Demir adını verdi.