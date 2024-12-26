Atatürk'ün; “Çocuklar; geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” özlü sözünde belirttiği gibi çocuklar, hayatımızdaki en önemli kişiler.

2024'te yaklaşık 130 milyon bebek dünyaya geldi.

Birçok ünlü de anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

O mutluluğu, kimi ünlü; ilk kez, kimi ünlü ise yeniden yaşadı.