İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

Yılın bitmesine sayılı gün kala, ikinci el araç sektörünğ ilgilendiren iki gelişme yaşandı.

Bunlardan ilki, geniş kesimlerin merak ettiği 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasının uzatılması oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni aracın ilk tescilden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması kuralı için 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması zorunluluğu da 1 Ocak’tan 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Eğer bu uzatma yapılmasaydı, 2 yıldan fazla yürürlükte olan bu kural 1 Ocak 2025 tarihinde sona erecekti.

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KISA DÖNEM SiGORTAYA ONAY

Sektörü ilgilendiren bir diğer düzenleme ise, Trafik Sigortası ile ilgili oldu.

Buna göre, ikinci el araçların devri esnasında yapılması zorunlu olan Trafik Sigortası için kısa dönem sigorta yaptırmanın önü açıldı.

Resmi Gazete’de konu ile ilgili yayımlanan değişiklik şu şekilde;

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir."