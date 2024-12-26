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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme - Otomobil Haberleri

        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        İkinci el araç sektöründe son günlerde çokça gündeme gelen iki konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamamasına yönelik kural 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı. Öte yandan, ikinci el araç devirlerinde zorunlu hale gelen trafik sigortası süresinin kısalmasının da önü açıldı. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        Giriş: 26.12.2024 - 08:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 08:19
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        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
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        Yılın bitmesine sayılı gün kala, ikinci el araç sektörünğ ilgilendiren iki gelişme yaşandı.

        Bunlardan ilki, geniş kesimlerin merak ettiği 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasının uzatılması oldu.

        Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni aracın ilk tescilden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması kuralı için 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

        Eğer bu uzatma yapılmasaydı, 2 yıldan fazla yürürlükte olan bu kural 1 Ocak 2025 tarihinde sona erecekti.

        Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması zorunluluğu da 1 Ocak’tan 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.

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        KISA DÖNEM SiGORTAYA ONAY

        Sektörü ilgilendiren bir diğer düzenleme ise, Trafik Sigortası ile ilgili oldu.

        Buna göre, ikinci el araçların devri esnasında yapılması zorunlu olan Trafik Sigortası için kısa dönem sigorta yaptırmanın önü açıldı.

        Resmi Gazete’de konu ile ilgili yayımlanan değişiklik şu şekilde;

        "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir."

        İKİNCİ ELE SİGORTA ZORUNLULUĞU

        Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirilmişti.

        Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda işlem yapılmayacak.

        İşte bu düzenlemenin ardından açıklamada bulunan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024’te sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurmuştu.

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        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
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        MASFED: MALİYETLER ARTAR

        Söz konusu düzenleme ise ikinci el araç sektöründe tepkiyle karşılanmıştı.

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresinin sona ermesinin maliyet artışı yaratacağını vurgulayarak, “Artan maliyetle birlikte tüketici mağduriyetini önlemek için en azından yetki belgeli showroomlarda trafiğe çıkmayan araçlar için alım öncesindeki sigorta zorunluluğu kaldırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

        MASFED'den sigorta zorunluluğu açıklaması
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