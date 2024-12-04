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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el araçta sigorta zorunluluğu - Otomobil Haberleri

        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu

        İkinci el bir araç almak isteyen isteyenlere, sigorta zorunluluğu geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:01
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        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
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        İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el bir araç almak isteyen isteyenlerin aracın devir işleminden önce sigorta yaptırması zorunlu olacak.

        Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak.

        Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak.

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        Böylece, sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu olan trafik sigortası, ikinci el araç alımlarında da zorunlu hale gelmiş oldu.

        Sektör kaynakları, düzenlemenin trafikte sigortasız dolaşan binlerce aracın, sigortasız dolaşmasının önüne geçeceğini belirtiyor.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde;

        "Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersizdir."

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