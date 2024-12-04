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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi!

        Süper Lig'de 5'te 5 yaparak yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemine yaklaşık 1.5 ay kala harekete geçti. Afrika basını, sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiasında bulundu ve Malili kanatla görüştüğünü yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:17
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        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
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        Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi.

        Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, çeşitli mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.

        Bu kapsamda Afrika basınından F.Bahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Kanarya'nın sağ kanada transfer yapacağı belirtildi.

        F.BAHÇE'DEN OUMAR TRAORE HAMLESİ

        Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira forması giyen Oumar Traore için devreye girdi.

        Ligin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Traore'nin, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Avrupa'ya gitme hayali kurduğu kaydedildi.

        Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Malili kanat; birçok kulübün sözlü olarak kendisini istediğini ama somut bir teklif gelmediğini, ayrıca kulübünün kendisini bırakmaya yanaşmadığını dile getirdi.

        G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

        22 yaşındaki oyuncuyla daha önce Lazio ve Galatasaray'ın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.

        Bu sezon 6 maçta 410 dakika sahada kalan Traore, takımı adına 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Oumar Traore'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...

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