Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi.

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, çeşitli mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira forması giyen Oumar Traore için devreye girdi.

Bu kapsamda Afrika basınından F.Bahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Kanarya'nın sağ kanada transfer yapacağı belirtildi.

Ligin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Traore'nin, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Avrupa'ya gitme hayali kurduğu kaydedildi.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Malili kanat; birçok kulübün sözlü olarak kendisini istediğini ama somut bir teklif gelmediğini, ayrıca kulübünün kendisini bırakmaya yanaşmadığını dile getirdi.

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

22 yaşındaki oyuncuyla daha önce Lazio ve Galatasaray'ın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.