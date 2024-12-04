Dünyanı gözü dün akşam saatlerinde Güney Kore'ye kilitlendi. Yerel saatle 23.00 sularında konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore tehdidi ve ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerek ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Güney Kore'de ne oldu?

Saatler sonra parlamentoda yapılan oylamayla sıkıyönetimin kaldırılması onaylandı. Parlamentoda onaylanan kararın ardından Yoon, kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurdu. Ve Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren siyasi kriz ve sıkıyönetim sona erdi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suj Yeol, Salı gece yarısı sürpriz bir şekilde yaptığı konuşmada sıkıyönetim ilan ettikten sonra istifa baskısıyla çağrılarla karşı karşıya.

Guardian'ın haberine göre, dışarıdan izleyen birçok kişiye göre, ani siyasi kaos bir anda çıkmış gibi görünüyor. Ancak Kore Demokratik Partisi milletvekili Kim Min-seok son aylarda Yoon'un sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu sert önlemin ülkenin liberal demokrasisini "devlet karşıtı güçlerden" ve "Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehditlerden" korumak için gerekli olduğunu söyledi. Yoon, birkaç saat içinde geri adım atarak askerlerin kışlalarına döneceğini ve kabine toplantısının ardından emrin kaldırılacağını söyledi.

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"KENDİ RIZASIYLA İSTİFA ETMESİ AZİL SÜRECİNİ BAŞLATIRIZ"

Ana muhalefet partisi Kore Demokratik Partisi, Yoon'un derhal istifa etmeyi reddetmesi halinde onu görevden almaya çalışacağını bildirdi. Hatta Yoon'un kendi yardımcıları bile "toplu halde" istifa etmeyi teklif etti.