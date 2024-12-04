Galatasaray'da yerliler görüşme odasına!
Galatasaray'da yerli futbolcuların sözleşme revizeleri yolda... Sarı-kırmızılılar Metehan Baltacı'ya zam yapmak; Kaan Ayhan'la da nikah tazelemek için prensipte el sıkıştı. Diğer yerli oyunculara zam da yolda.
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Her iki kulvarda da namağlup ilerleyen Galatasaray yönetimi yerli oyuncularıyla peş peşe masaya oturacak.
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Kanun gereği Türk futbolcularla döviz cinsinden değil; TL üzerinden sözleşme yapılması nedeniyle yerli oyuncuların mukavelelerine düzeltmeler gelecek.
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Altyapıdan yetişen ve 11’e yerleşen Metehan Baltacı’yla hem sözleşme uzatılacak hem de genç futbolcuya zam yapılacak.
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Sarı-kırmızılılar, Metehan’ın temsilcileriyle bir süre önce başlanan görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.
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Takımın en düşük yıllık ücretlerinden birine sahip genç futbolcunun mukavelesi yenilenecek ve zam yapılacak.
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Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı diğer bir isim ise Kaan Ayhan...
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Okan Buruk’un oyun anlayışının en kritik parçalarından olan tecrübeli futbolcunun mukavelesi Haziran 2026’da sona eriyordu.
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Galatasaray, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinin iki yıl uzatılması konusunda oyuncu tarafıyla büyük ölçüde el sıkıştı.
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Yaklaşık 20 milyon TL kazanan Kaan Ayhan’ın yıllık ücretinde de enflasyon artışına gidilecek.
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Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz’la da nikah tazelemek istiyor.
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Galatasaray’ın Berkan’a zamlı bir teklif yaptığı ve 26 yaşındaki futbolcudan dönüş beklediği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar daha önce Yunus Akgün’ün yıllık ücretini 16 milyon TL’den 50 milyon lira bandına çıkarılması için prensip anlaşması sağlamıştı.
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