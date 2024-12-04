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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yerliler görüşme odasına! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yerliler görüşme odasına!

        Galatasaray'da yerli futbolcuların sözleşme revizeleri yolda... Sarı-kırmızılılar Metehan Baltacı'ya zam yapmak; Kaan Ayhan'la da nikah tazelemek için prensipte el sıkıştı. Diğer yerli oyunculara zam da yolda.

        Giriş: 04.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:09
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        • 1

          Her iki kulvarda da namağlup ilerleyen Galatasaray yönetimi yerli oyuncularıyla peş peşe masaya oturacak.

        • 2

          Kanun gereği Türk futbolcularla döviz cinsinden değil; TL üzerinden sözleşme yapılması nedeniyle yerli oyuncuların mukavelelerine düzeltmeler gelecek.

        • 3

          Altyapıdan yetişen ve 11’e yerleşen Metehan Baltacı’yla hem sözleşme uzatılacak hem de genç futbolcuya zam yapılacak.

        • 4

          Sarı-kırmızılılar, Metehan’ın temsilcileriyle bir süre önce başlanan görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

        • 5

          Takımın en düşük yıllık ücretlerinden birine sahip genç futbolcunun mukavelesi yenilenecek ve zam yapılacak.

        • 6

          Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı diğer bir isim ise Kaan Ayhan...

        • 7

          Okan Buruk’un oyun anlayışının en kritik parçalarından olan tecrübeli futbolcunun mukavelesi Haziran 2026’da sona eriyordu.

        • 8

          Galatasaray, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinin iki yıl uzatılması konusunda oyuncu tarafıyla büyük ölçüde el sıkıştı.

        • 9

          Yaklaşık 20 milyon TL kazanan Kaan Ayhan’ın yıllık ücretinde de enflasyon artışına gidilecek.

        • 10

          Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz’la da nikah tazelemek istiyor.

        • 11

          Galatasaray’ın Berkan’a zamlı bir teklif yaptığı ve 26 yaşındaki futbolcudan dönüş beklediği öğrenildi.

        • 12

          Sarı-kırmızılılar daha önce Yunus Akgün’ün yıllık ücretini 16 milyon TL’den 50 milyon lira bandına çıkarılması için prensip anlaşması sağlamıştı.

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