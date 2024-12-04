Suriye'de muhalif gruplar Hama'nın merkezine doğru hızla ilerliyor. Hama'nın kuzeyindeki birçok kasaba ve köy ele geçirildi.

Suriye'nin Hama ilinde kent merkezinin 6 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Subay Okulu ile 87. Tugay isimli askeri bölgede de hakimiyet sağladı.

Esed rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.

Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama’nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Sosyal medyada da Beşşar Esed’in kuzeni Ali Munir Esed ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye’de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esed hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.