Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız ilse sözlü olarak anlaşmaya vardığını iddia ederken, Talisca ise bu iddiaları sosyal medyada yalanladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca hakkında kafa karıştıran gelişmeler yaşandı.
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Sarı-lacivertli kulübün, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi.
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Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.
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Rudy Galetti'nin verdiği bilgilere göre Fenerbahçe, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.
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Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.
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TALISCA İDDİALARI YALANLADI!
Anderson Talisca, haberin yayımlanmasından kısa süre sonra iddiaları yalanladı. Brezilyalı yıldız, söz konusu haberin yer aldığı bir gönderiye 'Fake news (yalan haber) yazarak, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmadığını ifade etti.
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Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.
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Talisca'nın güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro. (Transfermarkt)
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