Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!

        Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız ilse sözlü olarak anlaşmaya vardığını iddia ederken, Talisca ise bu iddiaları sosyal medyada yalanladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca hakkında kafa karıştıran gelişmeler yaşandı.

        • 2

          Sarı-lacivertli kulübün, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi.

        • 3

          Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.

        • 4

          Rudy Galetti'nin verdiği bilgilere göre Fenerbahçe, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

        • 5

          Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.

        • 6

          TALISCA İDDİALARI YALANLADI!

          Anderson Talisca, haberin yayımlanmasından kısa süre sonra iddiaları yalanladı. Brezilyalı yıldız, söz konusu haberin yer aldığı bir gönderiye 'Fake news (yalan haber) yazarak, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmadığını ifade etti.

        • 7

          Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

        • 8

          Talisca'nın güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro. (Transfermarkt)

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Habertürk Anasayfa