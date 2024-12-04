Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melek Mosso ile Serkan Sağdıç krizi aştı - Magazin haberleri

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç krizi aştı

        Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç, evliliklerindeki krizi aşarak barıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 08:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Krizi aştılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eş olsun, arkadaş olsun...

        Kim olursa olsun; kişiler tartışır, birbirlerine küserse önce onu sosyal medyadan takip etmeyi bırakıyor.

        Bunun son örneğini şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç'ın birbirlerine küsmesinde gördük.

        Evliliklerinde kriz
        Haberi Görüntüle

        Geçtiğimiz yıl evlenen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, birkaç gün önce yaşadıkları bir tartışmayla birbirlerine küstü. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan Mosso ile Sağdıç'ın küskünlüğü uzun sürmedi.

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, barıştı. Birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeye de başladılar.

        Serkan Sağdıç, katıldığı bir davette eşi Melek Mosso ile neden küstüklerini açıklamazken boşanmanın söz konusu olmadığını şu sözlerle dile getirdi; "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an bir şey diyemem. Alınan bir karar yok."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melek Mosso
        #Serkan Sağdıç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Habertürk Anasayfa