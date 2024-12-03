Dünyanın gözü bu kez Güney Kore'de. Akşam saatlerinde Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim dünya gündemine oturdu. Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın sıkıyönetim kararı, parlamentoda saatler sonra yapılan oylamayla kaldırıldı. Peki Güney Kore'de sıkıyönetim kararına neden gelindi?

Öncelikle Güney Kore'de "Başkanlık Sistemi" uygulanıyor, Cumhurbaşkanı'nın 5 yılda bir halk tarafından seçildiği bir şekilde yönetiliyor. Nisan ayında gerçekleşen seçimlerde, 300 koltuklu parlamentoda çoğunluk muhalefete geçti.

Bir süredir siyasi baskı karşısında olan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ülkede 50 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez sıkıyönetim ilan etti. Peki bu akşam Güney Kore'de yerel saatle 23:00 sularında ilan edilen sıkıyönetim sürecine nasıl gelindi?

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un partisi Halkın Gücü Partisi 108 koltuğa sahip. Muhalefetin ise toplamda 192 koltuğu bulunuyor, bunun çoğunluğu da 171 ile ana muhalefet partisi Kore Demokratik Partisi 'nde.

Dünyanın şaşkına döndüğü bu açıklama, Güney Kore ve dünya basınında Yoon'un aslında kendi üstündeki siyasi baskıdan kurtulmak istediği şeklinde yorumlandı.

Ulusal televizyon kanalında gece yarısı duyuru yapan Güney Kore Cumhurbaşkanı, Kuzey Kore'yi tehdit olarak gösterdi ve "Kuzey Kore yanlısı, devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoon, muhalefetin ezici bir çoğunlukla kazandığı Nisan ayındaki Güney Kore genel seçimlerinden bu yana 'topal ördek' bir başkandı. O zamandan beri hükümeti istediği yasa tasarılarını geçiremedi ve bunun yerine muhalefetin geçirdiği yasa tasarılarını veto etmekle yetindi.

Bu yılın başında parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiş olan Yoon, muhalefet tarafından hükümetin iktidarını zayıflatmaya amaçlayan bir dizi muhalefet tasarısı ve önergesiyle mücadele ediyordu.

Yoon ve First Lady'e yönelik de bazı yolsuzluk iddiaları da medyada yer almıştı. Yoon, geçtiğimiz ay, First Lady'nin görevlerini denetleyecek bir ofis kurduğunu söyleyerek ulusal televizyonda özür dilemek zorunda kalmıştı. Ancak muhalefet partilerinin talep ettiği daha geniş ve bağımsız bir soruşturmayı reddetti.

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Bu hafta başında ise muhalefet, hükümetin bütçe kesinti yapmasını önerdi. (Bütçe tasarısı veto edilemez). Aynı zamanda, muhalefet, First Lady'i soruşturmadıkları için hükümetin denetim kurumunun başkanı da dahil olmak üzere kabine üyelerini görevden almak için harekete geçti.