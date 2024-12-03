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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:15
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        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı

        VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

        Alper Akarsu: "Ekrandayım."

        VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."

        Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"

        VAR: "Bir açım daha var."

        Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."

        VAR: "Rica ederim."

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