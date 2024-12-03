Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı
VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."
Alper Akarsu: "Ekrandayım."
VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."
Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"
VAR: "Bir açım daha var."
Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."
VAR: "Rica ederim."