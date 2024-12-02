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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Listede 3 Türk firması var - Savunma Sanayi Haberleri

        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Listeye Türkiye'den 3 şirket girdi. İşte savunma sanayisinde faaliyet gösteren en yüksek gelirli 100 şirketi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:15
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        • 1

          1- Lockheed Martin

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 60.8

        • 2

          2- RTX

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 40.7

        • 3

          3- Northrop Grumman

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 35.6

        • 4

          4- Boeing

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 31.1

        • 5

          5- General Dynamics

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 30.2

        • 6

          6- BAE Systems

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 29.8

        • 7

          7- Rostec

          Ülke: Rusya

          Savunma geliri (milyar dolar): 21.7

        • 8

          8- AVIC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 20.8

        • 9

          9- NORINCO

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 20.6

        • 10

          10- CETC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 16.1

        • 11

          11- L3Harris Technologies

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 14.7

        • 12

          12- Airbus

          Ülke: Avrupa

          Savunma geliri (milyar dolar): 12.9

        • 13

          13- Leonardo

          Ülke: İtalya

          Savunma geliri (milyar dolar): 12.4

        • 14

          14- CASC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 12.3

        • 15

          15- CSSC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 11.5

        • 16

          16- Thales

          Ülke: Fransa

          Savunma geliri (milyar dolar): 10.3

        • 17

          17- HII

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 9.3

        • 18

          18- CASIC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 8.9

        • 19

          19- Leidos

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 8.7

        • 20

          20- Booz Allen Hamilton

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 6.9

        • 21

          21- Amentum

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 6.5

        • 22

          22- Rolls-Royce

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 6.3

        • 23

          23- AECC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.8

        • 24

          24- Hanwha Group

          Ülke: Güney Kore

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.7

        • 25

          25- CACI International

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.7

        • 26

          26- Rheinmetall

          Ülke: Almanya

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.5

        • 27

          27- Elbit Systems

          Ülke: İsrail

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.4

        • 28

          28- CSGC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 5.1

        • 29

          29- Honeywell

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.9

        • 30

          30- MBDA

          Ülke: Avrupa

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.8

        • 31

          31- General Electric

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.7

        • 32

          32- Naval Group

          Ülke: Fransa

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.6

        • 33

          33- Safran

          Ülke: Fransa

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.5

        • 34

          34- Israel Aerospace Industries

          Ülke: İsrail

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.5

        • 35

          35- Saab

          Ülke: İsveç

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.4

        • 36

          36- KBR

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.2

        • 37

          37- Sandia

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 4.2

        • 38

          38- Babcock

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 4

        • 39

          39- Mitsubishi Heavy Industries

          Ülke: Japonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        • 40

          40- Science Applications International

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        • 41

          41- United Shipbuilding Corp.

          Ülke: Rusya

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        • 42

          42- Rafael

          Ülke: İsrail

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.7

        • 43

          43- Hindustan Aeronautics

          Ülke: Hindistan

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.7

        • 44

          44- V2X

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.4

        • 45

          45- KNDS

          Ülke: Avrupa

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.3

        • 46

          46- Dassault Aviation Group

          Ülke: Fransa

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.2

        • 47

          47- NCSIST

          Ülke: Tayvan

          Savunma geliri (milyar dolar): 3.2

        • 48

          48- Bechtel Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        • 49

          49- Textron

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        • 50

          50- CEA

          Ülke: Fransa

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        • 51

          51- Fincantieri

          Ülke: İtalya

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.8

        • 52

          52- Parker-Hannifin Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.6

        • 53

          53- TransDigm

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.6

        • 54

          54- ASELSAN

          Ülke: Türkiye

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.4

        • 55

          55- Jacobs Engineering

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        • 56

          56- Korea Aerospace Industries

          Ülke: Güney Kore

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        • 57

          57- Serco Group

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        • 58

          58- ST Enginerring

          Ülke: Singapur

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        • 59

          59- Atomic Weapons Establishment

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        • 60

          60- JSC Ukranian Defense Industry

          Ülke: Ukrayna

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        • 61

          61- General Atomics

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        • 62

          62- Teledyne Technologies

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        • 63

          63- Oshkosh

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        • 64

          64- PGZ

          Ülke: Polonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        • 65

          65- Kawasaki Heavy Industries

          Ülke: Japonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        • 66

          66- ThyssenKrupp

          Ülke: Almanya

          Savunma geliri (milyar dolar): 2

        • 67

          67- Bharat Electronics

          Ülke: Hindistan

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 68

          68- Sierra Nevada Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 69

          69- Baykar

          Ülke: Türkiye

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 70

          70- BWX

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 71

          71- Fujitsu

          Ülke: Japonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 72

          72- QinetiQ

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 73

          73- Hensoldt

          Ülke: Almanya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        • 74

          74- CNNC

          Ülke: Çin

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        • 75

          75- Parsons

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        • 76

          76- LIG Nex1

          Ülke: Güney Kore

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        • 77

          77- Eaton

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.7

        • 78

          78- TUSAŞ

          Ülke: Türkiye

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.7

        • 79

          79- Curtiss-Wright

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.6

        • 80

          80- Kongsberg

          Ülke: Norveç

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.5

        • 81

          81- Amphenol

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        • 82

          82- CAE

          Ülke: Kanada

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        • 83

          83- Diehl

          Ülke: Almanya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        • 84

          84- Keysight Tech.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.3

        • 85

          85- Moog

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 86

          86- ViaSat

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 87

          87- Hyundai Rotem

          Ülke: Güney Kore

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 88

          88- Navantia

          Ülke: İspanya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 89

          89- Czechoslovak Group

          Ülke: Çekya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 90

          90- Melrose

          Ülke: İngiltere

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        • 91

          91- NEC Corp.

          Ülke: Japonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        • 92

          92- Fluor Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        • 93

          93- Mitre Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        • 94

          94- Mazagon Dock Shipbuilders

          Ülke: Hindistan

          Savunma geliri (milyar dolar): 1."

        • 95

          95- The Aerospace Corp.

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        • 96

          96- Mitsubishi Electric

          Ülke: Japonya

          Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        • 97

          97- HEICO

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1

        • 98

          98- United Launch Alliance

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1

        • 99

          99- Howmet

          Ülke: ABD

          Savunma geliri (milyar dolar): 1

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