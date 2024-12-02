Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Listeye Türkiye'den 3 şirket girdi. İşte savunma sanayisinde faaliyet gösteren en yüksek gelirli 100 şirketi...
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1- Lockheed Martin
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 60.8
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2- RTX
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 40.7
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3- Northrop Grumman
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 35.6
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4- Boeing
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 31.1
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5- General Dynamics
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 30.2
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6- BAE Systems
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 29.8
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7- Rostec
Ülke: Rusya
Savunma geliri (milyar dolar): 21.7
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8- AVIC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 20.8
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9- NORINCO
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 20.6
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10- CETC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 16.1
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11- L3Harris Technologies
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 14.7
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12- Airbus
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 12.9
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13- Leonardo
Ülke: İtalya
Savunma geliri (milyar dolar): 12.4
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14- CASC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 12.3
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15- CSSC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 11.5
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16- Thales
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 10.3
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17- HII
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 9.3
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18- CASIC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 8.9
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19- Leidos
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 8.7
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20- Booz Allen Hamilton
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 6.9
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21- Amentum
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 6.5
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22- Rolls-Royce
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 6.3
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23- AECC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 5.8
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24- Hanwha Group
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 5.7
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25- CACI International
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 5.7
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26- Rheinmetall
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 5.5
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27- Elbit Systems
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 5.4
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28- CSGC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 5.1
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29- Honeywell
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.9
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30- MBDA
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.8
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31- General Electric
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.7
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32- Naval Group
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.6
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33- Safran
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.5
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34- Israel Aerospace Industries
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 4.5
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35- Saab
Ülke: İsveç
Savunma geliri (milyar dolar): 4.4
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36- KBR
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.2
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37- Sandia
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.2
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38- Babcock
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 4
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39- Mitsubishi Heavy Industries
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
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40- Science Applications International
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
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41- United Shipbuilding Corp.
Ülke: Rusya
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
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42- Rafael
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 3.7
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43- Hindustan Aeronautics
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 3.7
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44- V2X
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 3.4
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45- KNDS
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 3.3
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46- Dassault Aviation Group
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 3.2
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47- NCSIST
Ülke: Tayvan
Savunma geliri (milyar dolar): 3.2
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48- Bechtel Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
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49- Textron
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
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50- CEA
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
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51- Fincantieri
Ülke: İtalya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.8
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52- Parker-Hannifin Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.6
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53- TransDigm
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.6
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54- ASELSAN
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 2.4
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55- Jacobs Engineering
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
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56- Korea Aerospace Industries
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
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57- Serco Group
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
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58- ST Enginerring
Ülke: Singapur
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
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59- Atomic Weapons Establishment
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
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60- JSC Ukranian Defense Industry
Ülke: Ukrayna
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
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61- General Atomics
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
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62- Teledyne Technologies
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
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63- Oshkosh
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
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64- PGZ
Ülke: Polonya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
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65- Kawasaki Heavy Industries
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
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66- ThyssenKrupp
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 2
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67- Bharat Electronics
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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68- Sierra Nevada Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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69- Baykar
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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70- BWX
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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71- Fujitsu
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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72- QinetiQ
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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73- Hensoldt
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
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74- CNNC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
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75- Parsons
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
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76- LIG Nex1
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
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77- Eaton
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.7
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78- TUSAŞ
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 1.7
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79- Curtiss-Wright
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.6
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80- Kongsberg
Ülke: Norveç
Savunma geliri (milyar dolar): 1.5
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81- Amphenol
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
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82- CAE
Ülke: Kanada
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
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83- Diehl
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
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84- Keysight Tech.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.3
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85- Moog
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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86- ViaSat
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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87- Hyundai Rotem
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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88- Navantia
Ülke: İspanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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89- Czechoslovak Group
Ülke: Çekya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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90- Melrose
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
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91- NEC Corp.
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
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92- Fluor Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
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93- Mitre Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
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94- Mazagon Dock Shipbuilders
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 1."
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95- The Aerospace Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
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96- Mitsubishi Electric
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
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97- HEICO
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
- 98
98- United Launch Alliance
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
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99- Howmet
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
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100- TTM
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1