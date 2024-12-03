NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Financial Times için verdiği röportajda Ukrayna konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Rusya'nın arzularına göre yapılacak bir barış antlaşmasının Batı'nın güvenliğini ve geleceğini tehlikeye sokacağını söyledi.

Mark Rutte, olası barış görüşmeleri ile ilgili 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı. Rutte; Kuzey Kore, Rusya, Çin ve İran arasında gelişen ekonomik ve askerî iş birliğini vurgulayarak Trump'ın barış antlaşması konusunda vereceği tavizlerin korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirtti. Rutte, Trump'a Ukrayna'ya desteklemeye devam edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

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AVRASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR REKLAM Rutte, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki teknoloji transferlerine ve Rusya ile İran arasındaki ekonomik iş birliğinin önemle altını çizdi. Avrasya ülkelerinin bu derecede birbirlerine destek oldukları bir dönemde NATO'nun tereddütlere düşmesinin vahim sonuçları olacağını dile getirdi. Rutte, Trump'a seslenerek "Kuzey Kore'ye gönderilen füzelere bir bakın, bunlar sadece Avrupa için değil ABD ana karası için de büyük tehdit oluşturacaktır." diyerek Donald Trump'ı uyardı.

Rutte son olarak daha evvel Hollanda Başbakanlığı görevini yürütürken Trump ile iyi ilişkileri olduğunu ve bu ilişkilerin sürmesini beklediğini bildirdi.