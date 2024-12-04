Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak

Fransa, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü siyasi krize girdi. Bütçe tasarısının mevcut hâliyle kabul edilemez olduğunu belirten aşırı sağcı muhalif lider Marine Le Pen, bütçede değişiklik talep etti.

Muhalefetin sert tavrıyla karşılaşan Michel Barnier hükûmeti, 4 Aralık'ta güvensizlik oylamasına gidecek. Michel Barnier, 3 Aralık akşamı katıldığı bir televizyon programında oylamadan umutlu olduğunu vurgulayarak, milletvekillerinin sorumluluk refleksi ile hareket etmesini umduğunu belirtti.

Barnier "Bunu istiyorum, ve mümkün. Bütün farklılıklarımıza rağmen ülkenin iyiliği için milletvekillerinin sorumluluk refleksi ile davranacağını düşünüyorum." dedi.

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Barnier'e muhalefette bulunan tek parti Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi değil. Solcu, Yeni Halk Cephesi (NFP) de bütçenin daha halkçı ve sosyal demokrasiye uygun hâline getirilmesini bekliyor. Yeni Halk Cephesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan Michel Barnier hükûmetini neo-liberal politikalar uygulamakla suçluyor.