Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ‘Ares’ isimli sokak köpeği, ağızıyla taşıdığı pişmiş tavuk budunu daha önce kendisini besleyen Ceyhun Satır’ın dükkanın kapısına bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’ndeki beyaz eşya tamir dükkanında meydana geldi. Ceyhun Satır dükkanında oturup telefonuyla ilgilendiği esnada kapının önünde hareketlenme fark etti. Kapıya yönelen Satır, yaklaşık 5 yıldır beslediği ‘Ares’ isimli sokak köpeğinin ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını fark etti.

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'SENİN AKLINA KURBAN OLURUM'

Ceyhun Satır, sokak köpeğinin yanına giderek başını okşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Satır, “Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI