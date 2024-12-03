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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Victor Nelsson'la ayrılık kapıda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Victor Nelsson'la ayrılık kapıda!

        Galatasaray'da 2 kez şampiyonluk yaşayan ve o sezonlarda takımın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson, bu yıl geçtiğimiz sezonki performanslarını mumla aratıyor. Danimarkalı stoperin ilk 11'de başladığı 6 maçın yalnızca 1'ini kazanan sarı-kırmızılılar, devre arası teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:45
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        • 1

          Galatasaray'da Victor Nelsson, bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Son iki şampiyonlukta önemli payı olan Danimarkalı futbolcu, bu sezon yedek kulübesinden çıkamadı.

        • 2

          Geçtiğimiz 3 sezonda 126 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 118'ine 11'de başlayarak istikrarıyla öne çıkmıştı.

        • 3

          Bu sezon eski formundan oldukça uzak kalan Nelsson, şu ana dek beklenen katkıyı veremedi. Tüm kulvarlarda 12 maçta süre alan Danimarkalı futbolcu, bu maçların 6'sında ilk tercih oldu.

        • 4

          Galatasaray, Victor Nelsson'un 11'de oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

        • 5

          Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında ise Young Boys'a yenildi. Cimbom ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar ile berabere kaldı.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un 11'de başladığı maçlardaki tek galibiyetini ise Tümosan Konyaspor'a karşı 2-1'lik sonuçla aldı.

        • 7

          Nelsson'un performansını yetersiz gören yönetim, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Avrupa'dan bazı kulüplerin, Danimarkalı futbolcuya ilgisi olduğu öğrenildi.

        • 8

          G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...

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