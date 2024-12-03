Suriye'de son durum ne?

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı muhalif gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi.

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Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

REKLAM MUHALİFLER HAMA'DA 16 YERLEŞİM BÖLGESİNİ ALDI Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı. Muhalif silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı. Muhalif silahlı gruplar ayrıca kurdukları özel birlik Şahin Tugayları ile Hama merkezi ve çevresinde kamikaze dron saldırıları düzenliyor.

Hama çevresinde kamikaze dronlarla rejim üst düzey komutanlarının toplantı merkezleri hedef alındı. Bunlar arasında Ebu Seyf ve El Maatbah bulunuyor. Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı.

Silahlı gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri Morik ilçesini de rejim güçlerinden almıştı. REKLAM PKK/YPG'NİN YERİNDEN ETTĞİ TEL RIFATLILAR İLÇELERİNE DÖNÜYOR Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında yerinden ettiği siviller, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütünden kurtarılan ilçelerine dönüyor. Operasyon kapsamında Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

RUS SAVAŞ UÇAKLARININ HAVA SALDIRISINDA 17 KİŞİ ÖLDÜ Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne yapılan 3 hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. REKLAM İdlib'in kuzeyinde yer alan Maarratmisrin bölgesine yapılan hava saldırılarında 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaratünnuman bölgesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.