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        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan davasında karar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!

        Ayhan Bora Kaplan davasında karar çıktı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıkların beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:53
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        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıkların son sözlerini sordu.

        Sanık Bora Kaplan, mahkemenin "yargılama yapmış" gibi göründüğünü öne sürerek, "Hangi delili topladınız? Amaç burada ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım." diye konuştu.

        KAPLAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

        Mahkemenin sanıklar lehine delilleri toplamadığını savunan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil." ifadelerini kullandı.

        İzleyici sıralarında bulunan bazı kişilerin alkışa başlaması üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Kaplan, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Başkanın talimatı üzerine Kaplan, duruşma salonundan çıkarıldı.

        Diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre Kaplan'a, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verildi. Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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        #son dakika
        #Ayhan Bora Kaplan
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