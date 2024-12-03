Ayhan Bora Kaplan davasında karar!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıkların son sözlerini sordu.

Sanık Bora Kaplan, mahkemenin "yargılama yapmış" gibi göründüğünü öne sürerek, "Hangi delili topladınız? Amaç burada ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım." diye konuştu.

KAPLAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkemenin sanıklar lehine delilleri toplamadığını savunan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil." ifadelerini kullandı.