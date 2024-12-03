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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ! 3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!" Haberler | Son dakika haberleri

        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"

        Uşak'ta, 33 yaşındaki eşi Rahime Ç.'yi bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki koca, olayın ardından komşusunu arayıp, 3 çocuğunu evden almasını istedi. Katil zanlısı, Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:09
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        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
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        Uşak, kadın cinayetinin son adresi oldu. Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.

        SAĞLIK EKİPLERİ EVE GİTTİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

        Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

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        #uşak
        #Son dakika haberler
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