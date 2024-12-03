Ne oldu sana Muslera!
Geride kalan iki sezonda şampiyonluğa savunma performansıyla ulaşan Galatasaray bu sezon ise defansta işleri rayına oturtamıyor. Kaptan Fernando Muslera da yediği hatalı gollerle tepki çekiyor
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Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’la 2-2 berabere kalan Galatasaray’da savunmadaki problemler devam etti.
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Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan devamında ise üç stoperli kurguya geçen sarı-kırmızılılar içeride de dışarıda da kalesini gole kapamakta zorlanıyor.
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Geçen sezonlarda şampiyonlukta ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray bu sezon aynı ritmi yakalayamadı.
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2022-2023’te 27, 2023-24’te ise 26 gole izin veren sarı-kırmızılılar geride kalan 13 haftada şimdiden kalesinde 13 gol gördü.
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Süper Lig’de birçoğu penaltıdan goller yiyen Galatasaray, Avrupa’da ise ligin en golcü takımlarından olmasına rağmen kalesinde en çok gol gören ekiplerden de biri.
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Avrupa Ligi’nde kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, Elfsborg’tan üç, RFS ve Tottenham’dan ise ikişer gol yedi.
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Sezona kötü başlayan; devamında toplarlanan Fernando Muslera da eleştirilerin odağında.
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Uruguaylı file bekçisi Süper Lig’de kalesine gelen 49 isabetli şutta 13 gol yedi.
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Kurtarış yüzdesinde geçen sezona göre yüzde 5’lik bir düşüş olan Muslera sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor.
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Ailesi ve çocukları Uruguay’da olan deneyimli kaleci ülkesinden bir spor kulübüne yatırım yaptı.
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Son milli maç arasında ülkesine giderek spor kulübünün tesislerini açan Muslera emekli olduktan sonra yatırımının başına geçmeyi düşünüyor.
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Sarı-kırmızılıların ilk hedefi Muslera ile bir yıllık opsiyonu devreye sokmak olsa da Muslera sonrası için de çalışmalar başlamış durumda.
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Galatasaray’ın profesyonelleri İtalya ve Fransa’dan kalecileri yakın takibe aldı.
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