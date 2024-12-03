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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tağşiş listesi yenilendi: Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik - Alışveriş Haberleri

        Tağşiş listesi yenilendi: Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 20 yeni ürün eklendi. Mozzarella tam yağlı manda taze peynirde inek sütü çıkarken bitkisel karışım yağında, sumakta, pul ve toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 08:51
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        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e yükseldi.

        LİSTEYE 20 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

        2 Aralık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 10 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor.

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        Son testlerde bitkisel karışım yağında, sumakta, pul ve toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya, gazlı içecek macun çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesine tespit edildi.

        Zeytinyağında tohum yağı, mozzarella tam yağlı manda taze peynirde inek sütü, tereyağında yağ oranının düşük olması, Urfa Kebap harcında kanatlı et, kıymalı börek harcı ve dana sucukta ise sakatat tespit edildi.

        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

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