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        Haberler Gündem Güncel Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Adana Emniyet Müdürlüğü'nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı

        Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı belirlenen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı öte yandan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:22
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          Adana Emniyet Müdürlüğü’nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında polislerin de bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

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          Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğünün deposundan silah ve mühimmat çalındığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında polislerinde bulunduğu 11 şüpheliyi tespit etti.

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          Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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          Emniyete götürülen şüpheliler, KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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          Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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