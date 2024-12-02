Adana Emniyet Müdürlüğü'nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı belirlenen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı öte yandan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- 1
Adana Emniyet Müdürlüğü’nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında polislerin de bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.
- 2
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğünün deposundan silah ve mühimmat çalındığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında polislerinde bulunduğu 11 şüpheliyi tespit etti.
- 3
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
-
- 4
Emniyete götürülen şüpheliler, KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- 5
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 6
-
- 7