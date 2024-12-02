Ankara'da Suriye diplomasisi: Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya gelecek | Dış Haberler

Ankara'da Suriye diplomasisi: Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya gelecek | Dış Haberler

Suriye'de son günlerde artan gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiği hızlandı. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü, bugün ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

REKLAM advertisement1

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Arakçi'nin 2 Aralık'ta (bugün) Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti. Ankara'da bir araya Fidan ve Arakçi'nin görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye olacak.

ARAKÇİ ESAD İLE GÖRÜŞTÜ REKLAM Diğer yandan Arakçi, dün Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine Şam'a giden Arakçi, Esad ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Arakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söylemişti.

BAKAN FİDAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Bakan Fidan'ın da diplomasi trafiği hızlandı. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la dün telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

Fidan dün ayrıca, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü, görüşmede Suriye'de gelişmeler ele alındı. Bir önceki gün ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.