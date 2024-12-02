Kremlin'den Suriye açıklaması
Suriye'de artan gerilimin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak" açıklamasında bulundu
Ortadoğu'da gözler 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği bölgede Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.
"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE GÖRE POZİSYON ALACAĞIZ"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını bildirdi.
SURİYE VE RUS SAVAŞ UÇAKLARI İDLİB'E HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
Diğer yandan ülkede muhaliflerin ilerleyişi sürerken Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçakları, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı.
Esad yönetimine ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 16'ya yükseldi, 21'i çocuk 19'u kadın 59 sivil yaralandı.