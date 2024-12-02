"Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir: Bilinçli beslenme nedir ve nasıl uygulanır?

FARKINDALIKLA YEMEK YEME NEDİR?

Farkındalıkla yemek yeme, Budist bir kavram olan farkındalık (mindfulness) temeline dayanır. Farkındalık, kişinin duygularını ve fiziksel hislerini tanımasına ve bu durumlarla başa çıkmasına yardımcı olan bir meditasyon türüdür.