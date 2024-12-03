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        Haberler Yaşam Yılbaşı ruhunun merkezi: Noel Baba'nın Kuzey Kutbu'nda yaşadığına olan inanç nereden geliyor?

        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu'nu neden seçti?

        Kuzey Kutbu, Noel Baba'nın evi olarak bilinir. Ancak, bu sembolün nasıl ortaya çıktığını ve Santa'nın bu uzak topraklarda yaşamasını sağlayan hikayeyi hiç merak ettiniz mi? Bu gizemli kutup bölgesi, bugün Noel'in neşesini simgeleyen bir yer haline gelmiş durumda. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 08:00
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        • 1

          Noel Baba'nın Kuzey Kutbu’nda yaşadığı herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak, bu cömert figürün nasıl ve neden bu bölgeyi yuva olarak seçtiği hakkındaki detayları öğrenmeye ne dersiniz? 4. yüzyıldan günümüze uzanan bu hikaye, Noel'in simgesi haline gelen bu karakterin Kuzey Kutbu ile olan bağlantısına ışık tutuyor...

        • 2

          NOEL BABA NEREDEN GELİYOR?

          Noel Baba'nın kökenleri, 4. yüzyıla kadar, Roma'nın Türkiye'deki Myra kentinde yaşamış olan Aziz Nikola'ya kadar uzanır. Aziz Nikola'nın cömertliği onu ünlü yapmıştı; kendisi tanınmış bir Hristiyan'dı ve herkese hediye vermeyi bir görev olarak görüyordu.

        • 3

          Noel Baba'nın Türkiye'den Kuzey Kutbu'na taşınmasını ise ünlü karikatürist Thomas Nast’a borçluyuz. Noel Baba'nın bugün bildiğimiz, sevdiğimiz neşeli görünümünü Nast yaratmıştı.

        • 4

          KUZEY KUTBU SEÇİMİ

          İlk dönemlerde Kuzey Kutbu'nda ne olduğu hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Uzak ve gizemli oluşu, Noel Baba'nın ve ren geyiklerinin evi için mükemmel bir yer haline gelmesini sağladı. Kar, zaten Noel neşesinin bir sembolü haline gelmişti. Bu nedenle, Noel Baba'nın bu karla kaplı, buzla çevrili ve sihir dolu yerde yaşıyor olması anlamlıydı.

        • 5

          SANTA'NIN BÜYÜLÜ EVİ

          Laponya, günümüzde Noel ruhunu yaşamak isteyenlerin gözde adresi haline gelmiştir. Karla kaplı manzaraları, sevimli kulübeleri ve gizemli Kuzey Işıkları ile Laponya, dünyanın en büyülü yerlerinden biridir.

        • 6

          Noel Baba'nın bu sihirli manzarayı seçmesi hiç de şaşırtıcı değil; buradaki olağanüstü doğa olayları başka bir yerde görülmüyor.

        • 7

          Kuzey Işıkları, burayı Noel Baba'nın evi olarak görenlerin en çok ilgisini çeken unsurlardan biridir. Başka ülkelerden de görülebilse de, en güzel manzara şüphesiz Noel Baba'nın evine yakın bir yerden izlenir. Noel Baba'nın bu muhteşem ışıkları evinin önünden izleyebilmesi, onu kesinlikle şanslı kılıyor!

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