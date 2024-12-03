KUZEY KUTBU SEÇİMİ

İlk dönemlerde Kuzey Kutbu'nda ne olduğu hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Uzak ve gizemli oluşu, Noel Baba'nın ve ren geyiklerinin evi için mükemmel bir yer haline gelmesini sağladı. Kar, zaten Noel neşesinin bir sembolü haline gelmişti. Bu nedenle, Noel Baba'nın bu karla kaplı, buzla çevrili ve sihir dolu yerde yaşıyor olması anlamlıydı.