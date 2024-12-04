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Uzaya çıkmayı başaran markalar: Ay'a ayak basacak ilk kadın astronot Prada giyecek

İnsanlık için küçük, ama bir marka için dev adım! Lüks moda markası Prada, Ay'a çıkacak ilk kadın astronot Christina Koch'un da dahil olduğu NASA astronotları için uzay kıyafetleri tasarladı. Ama uzay giysisi tasarlayan ilk 'yüksek moda markası' olsa da, uzaya çıkan ilk marka değil. Bugüne kadar güzellik serumu, hatta çikolata bile uzaya çıktı...

Giriş: 04.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:00
Melike Tümer
Haberler Stil Uzaya çıkmayı başaran markalar: Ay'a ayak basacak ilk kadın astronot Prada giyecek

Bugüne kadar hiçbir kadın Ay’da yürümedi. Ama bu, artık uzak bir ihtimal değil.

NASA mühendisi Christina Koch, 2025 Ay misyonu için hazırlanırken, Ay’a ayak basan ilk kadın ünvanını alacağı uzay yolculuğunda büyük bir değişimin de ‘taşıyıcısı’ olacak gibi görünüyor. Gerçek bir ‘taşıyıcı’, evet… Podyuma modayı da taşıyacak!

Lüks moda evi Prada, yeni tasarımıyla podyumların sınırlarını aşarak uzay yolculuğuna hazırlandı.

İtalyan moda devi, Ay’a çıkacak ilk kadın astronot Christina Koch’un da dahil olduğu Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarının 2025 Ay misyonu için tasarladığı uzay kıyafetlerini yakın zamanda tanıttı.

NASA mühendisi Christina Koch, Ay'a ayak basan ilk kadın olmaya hazırlanıyor

Axiom Space adlı uzay altyapı şirketi ile iş birliği yapan Prada, uzayın yoğun koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış son derece yenilikçi bir giysiye imza attı.

Tasarım, görsel estetiğin ötesinde, yaklaşan görev için benzersiz derecede yüksek performans, dayanıklılık ve uyarlanabilirlik özelliğine sahip.

Yeni nesil uzay giysisi, Prada'nın imza niteliğindeki kırmızı çizgili estetiğini üzerinde taşıyor. Güçlü yaratıcılık unsurları fark edilse de, tasarım hâlâ 50 yıl önce Apollo astronotları tarafından giyilen kıyafetlerin bazı klasik özelliklerini içeriyor.

Prada'nın astronot kıyafeti zorlu testlerden başarıyla geçti

Prada tarafından tasarlanan koruyucu giysinin beyaz dış katmanı, Güney Ay Kutbu'nun aşırı sıcaklıklarına karşı ısıyı yansıtacak şekilde özel olarak tasarlandı. Aşırı zorlu hava koşullarıyla uğraşırken tam koruma sağlamak üzere titizlikle tasarlanan kıyafet, testlerden de başarıyla geçti.

Prada, ilk uzay giysisini tasarlayan ‘yüksek moda markası’ olsa da, uzaya çıkan ilk marka değil. Ne de olsa uzay yarışlarının ve araştırmalarının geleceği, artık sadece hükümet destekli uzay güçleri ve siyasetle sınırlı değil.

Yenilikçi özel şirketlerin yükselişi ve uzay turizmindeki büyük gelişmeler, artık uzayın herkese açık olduğu anlamına geliyor.

Peki, bugüne kadar markalar uzay seyahatleri için neler tasarladı dersiniz?

AY SAATİ

Omega, uzaya çıkan ilk marka olarak tarihe geçti. ‘Ay Saati’ ile uzayda olmak için yarışa Rolex ve Longines-Wittnauer de girdi, ama kazanan Omega oldu.

Apollo programı ortaklığını hangisinin kazanacağına karar vermek için, saatler; aşırı sıcaklık, yüksek basınç, nem, yer çekimi, hızlanma ve yavaşlama testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar geldi ve 1 Mart 1965'te Omega Speedmaster, astronotların saati olarak belirlendi.

GÜZELLİK SERUMU

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iş girişimlerini teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, dünya çapında güzellik markası Estee Lauder, cilt bakım ürünü olarak ‘gelişmiş gece serumu'nu uzaya gönderdi.

Uzay istasyonuna yaklaşık 10 şişelik Estee Lauder marka cilt bakım serumu fırlatıldı ve NASA astronotları, istasyonun mikro yerçekimli ortamında bu ürünleri kameraya aldı. Marka, ürünün 4,5 saatlik çekimini yapan astronotlar da dahil olmak üzere tüm proje için NASA'ya sadece 128 bin dolar ödedi.

SPOR ARABA

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, ürettiği spor arabayı 2018’de uzaya fırlattı. Falcon 9 roketiyle fırlatılan, halen uzay boşluğunda süzülmeye devam eden Tesla Roadster modelinde tasarlanmış otomobil, faydalı yük olarak, David Bowie'nin klasik hitine gönderme yapan 'Starman' lakaplı SpaceX kıyafeti giyen bir kuklayla birlikte gönderildi.

2035'e kadar herhangi bir gezegenin yakınından geçmeyecek aracın, 2047 ve 2050'de Dünya'nın birkaç milyon kilometre uzağından uçacağı varsayılıyor. Yapılan bir çalışmaya göre otomobilin 15 milyon yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali yaklaşık yüzde 22.

Yükün büyüklüğü ve gerçekleştirdiği yolculuk nedeniyle bu fırlatma, Tesla ve SpaceX'in olağanüstü bir pazarlama hamlesi olarak görüldü. Tabii Elon Musk'un bu iki şirketi sayesinde uzay sektörüyle olan bağlantısı, bunu yapmayı biraz daha kolaylaştırmış gibi görünüyor.

PARAŞÜTLE HAVA DALIŞI (SKYDIVING)

Kendini uzaydan dünyaya tanıtan bir başka marka, Red Bull oldu. 2012’de Dünya yüzeyinin 39 km üzerinden serbest düşüşe geçen Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner, bugüne kadarki en büyük ve en başarılı pazarlama hamlelerinden birine dahil oldu.

Red Bull, Baumgartner'ın uzaydan serbest düşüşü tamamlayarak üç dünya rekorunu kırması için tıp, bilim ve mühendislik alanlarında dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi. 2005 yılında başlayan proje, 14 Ekim 2012'de yalnızca 10 dakika süren atlamaya kadar 8 yıllık yoğun çalışma, yenilik, araştırma ve test süreci gerektirdi. Bu süre zarfında, 833,9 mph hızla ilerleyerek ses hızını kırmayı başardı, şimdiye kadarki en yüksek serbest düşüş ve en uzun serbest düşüş rekorunu kırdı.

Red Bull Stratos projesi olarak adlandırılan atlayış, yalnızca YouTube canlı yayınında 8 milyon eş zamanlı görüntüleme elde etmekle kalmadı, aynı zamanda havacılık güvenliğinin iyileştirilmesi, yük kurtarmada yeni bir standart belirleyen helyum balonlarının ve paraşüt sistemlerinin kullanımı konusunda önemli araştırmalar yapılmasını da sağladı.

Red Bull, yenilik yapmak ve başarıya ulaşmak için yalnızca uzay sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olmak gerekmediğini kanıtladı.

ÇİKOLATA

İnsanlık için küçük, ama bir çikolata için dev bir adım! Felix Baumgartner'ın atlayışı, bir çikolata markasının da uzaya çıkmasına olanak tanıdı.

KitKat, çikolata barlarından birini, Baumgartner'ın atlaması planlanan zamandan sadece birkaç saat önce bir meteoroloji balonuna ve bir GoPro kamerasına bağlayarak uzaya göndermeye karar verdi.

Çekilen görüntüler YouTube'da yayınlandı. Bu reklam, fikrin ortaya atılmasından uygulamaya konulmasına kadar sadece 24 saat geçen başarılı bir pazarlama çalışması olarak tarihe geçti.

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Bursa’da kalp krizi geçiren bir kadını hastaneye götüren 112 ekipleri, bir araç tarafından emniyet şeridinde durdurulup, ambulansın içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyerek sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Kalp krizi geçiren hasta ise hayatını kaybetmiş saldırgan tutuklanmıştı. Bugün yapılan duruşmada saldırıyı gerçekleştiren kişi serbest bırakılırken, saldırganın babasının da adli kontrol şartı kaldırıldı
NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Financial Times'a verdiği röportajda 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna konusunda uyardı. Rusya'nın isteklerine göre yapılacak bir barış antlaşmasının Batı'yı tehlikeye atacağını dile getiren Rutte, Donald Trump'a NATO'nun esas ilkelerine bağlı kalma çağrısında bulundu.
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçime gidiyor... Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde seçimin yapılacağını belirtirken, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
2025'in zor bir yıl olacağını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, başta enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları olmak üzere kur ve sigorta şirketlerinin uygulayacağı IFRS 17 ile enflasyon muhasebesinin belirsizlik yarattığını anlattı. Tuğtan iyimser tahminle enflasyonun 2025'te yüzde 25-30 olacağını kur ve faizin de buna bağlı hareket edeceğini beklediklerini söyledi. Kaskoda sigorta şirketlerinin erken rekabete girdiklerini ifade eden Tuğtan, "Kaskoda hasar prim oranı artmaya başladı. Prim artışı kaçınılmaz" dedi.