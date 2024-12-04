Uzaya çıkmayı başaran markalar: Ay'a ayak basacak ilk kadın astronot Prada giyecek

250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün envanterindeki, 250 el bombası ile 270 bin merminin çalınmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Olayın, borsada kaybettiği para nedeniyle borçlanan depodan sorumlu özel harekat polisi O.K.’nin itirafçı olmasıyla ortaya çıktığı, çalınan silah, mühimmat ve el bombalarının av bayilerine satıldığı, bir kısmının da organize suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi. O.K.’nin, borsada yüklü miktarda para kaybettiği, borcunu kapatmak için de silah ve mühimmatları satmayı planladığı öne sürüldü